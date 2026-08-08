ASEAN Cup 2026: Truyền thông châu Á ca ngợi chiến thắng của tuyển Việt Nam

Tối 7/8, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đánh bại Campuchia và tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu, truyền thông châu Á bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành trình ấn tượng của tuyển Việt Nam trên con đường bảo vệ ngôi vô địch.

Trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ca ngợi màn trình diễn của tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik khi giành vị trí nhất bảng A.

AFC nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng thứ 3 trong 4 trận đấu vòng bảng, kết thúc bảng A với 10 điểm, hơn Singapore hai điểm. Đặc biệt, chiến thắng trước Campuchia một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch ASEAN, và họ tự tin tiến vào bán kết với tư cách đội nhất bảng.”

Trang Bola của Indonesia đánh giá tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng bảng với thành tích hoàn hảo. Cụ thể, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik giành được 10 điểm sau 4 trận đấu, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Singapore là đội duy nhất cản bước Việt Nam ở vòng bảng.

Trang này nhận định, với màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng, Việt Nam là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ở giải năm nay.

Bình luận về trận đấu với Campuchia, CNN Indonesia nhận xét tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo trận đấu, dù chơi với nhịp độ chậm. Những đường chuyền ngắn là chiến thuật chủ đạo của Quang Hải và các đồng đội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Việt Nam không tận dụng tốt cơ hội.

CNN Indonesia nhắc tới 2 pha lập công của tiền đạo Đình Bắc, trong đó có tình huống anh thoát khỏi sự kèm cặp của hai hậu vệ Campuchia và tung cú sút không thể cản phá vào góc phải khung thành đối phương, mở tỷ số của trận đấu trong hiệp 1. Bàn thắng còn lại được ghi vào phút thứ 89 cũng từ pha dứt điểm hiểm hóc của tiền đạo này.

Trong khi đó, trang Star News của Hàn Quốc chỉ ra rằng, với chiến thắng này, tuyển Việt Nam đã kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số ấn tượng 22 trận (19 thắng, 3 hòa).

Dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik, "những chiến binh sao vàng" đã vượt qua kỷ lục 18 trận bất bại liên tiếp được thiết lập dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo và tiếp tục phá vỡ các kỷ lục mới về số trận bất bại liên tiếp./.

ASEAN Cup 2026: Tuyển Việt Nam thẳng tiến vào bán kết với thành tích nhất bảng Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết ASEAN Cup 2026 sẽ được xác định sau 2 trận đấu tại bảng B giữa Thái Lan gặp Myanmar và Malaysia gặp Philippines vào 20 giờ ngày 8/8.