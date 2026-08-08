Cần Thơ: Chuyển mình mạnh mẽ với chuỗi sản phẩm xanh, đậm bản sắc sông nước

Vào cao điểm Hè, du lịch Cần Thơ chuyển mình mạnh mẽ với chuỗi sản phẩm trải nghiệm xanh, đa dạng mang đậm bản sắc sông nước.

Sự chủ động bắt nhịp của các doanh nghiệp kết hợp cùng định hướng phát triển hiện đại đang tạo đà cho Cần Thơ bứt phá trên bản đồ du lịch.

Nâng trải nghiệm du lịch Hè

Với việc nghiên cứu và phát triển các mô hình mới, du lịch Hè tại Cần Thơ năm nay đem đến cho du khách nhiều trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa bản địa, ẩm thực và nhịp sống địa phương.

Xu hướng tìm kiếm các không gian xanh, hòa mình vào thiên nhiên gia tăng mạnh mẽ, tạo đà cho các khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, các điểm du lịch nông nghiệp hút khách.

Cantho Eco Resort là điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đa dạng tại thành phố Cần Thơ. Với không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên, nơi đây đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ chức sự kiện và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Mùa du lịch Hè năm nay, Cantho Eco Resort ghi nhận lượng khách tham quan và nghỉ dưỡng tăng trưởng tích cực. Xu hướng du khách tìm đến các không gian xanh, gần gũi thiên nhiên để nghỉ ngơi, thư giãn và trải nghiệm cuộc sống miệt vườn ngày càng gia tăng.

Đoàn tham quan điểm du lịch nông nghiệp trên địa bàn xã An Thạnh. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Anh Nguyễn An Khang, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã trải nghiệm du lịch Hè cùng gia đình tại Cantho Eco Resort. Anh chia sẻ ấn tượng bởi không gian xanh mướt ngập tràn hơi thở miệt vườn miền Tây, không khí vô cùng trong lành và thoáng đãng. "Nơi đây có một khoảng trời bình yên hoàn hảo giúp gia đình tôi tách biệt hoàn toàn khỏi những xô bồ, ồn ào của nhịp sống đô thị bận rộn" - anh Khang nói. Với những gia đình có con nhỏ như anh, việc tìm kiếm một không gian vừa đủ bình yên để bố mẹ thư giãn, lại vừa đủ rộng rãi, an toàn cho các bé chạy nhảy luôn là ưu tiên hàng đầu trong mùa Hè.

Theo ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort, Cantho Eco Resort không ngừng đổi mới sản phẩm, bổ sung các hoạt động cuối tuần, sự kiện theo mùa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Các sản phẩm như Eco Farm, Eco Wonderland, Eco Safari, hồ bơi nước mặn, khu vui chơi cho trẻ em và các hoạt động trải nghiệm văn hóa miền Tây nhận được nhiều sự quan tâm từ các gia đình, nhóm bạn trẻ, học sinh, sinh viên và các đoàn khách du lịch. Bên cạnh đó, nhu cầu tổ chức team building, hội nghị, hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên cũng có xu hướng tăng trong mùa Hè.

Không riêng các khu nghỉ dưỡng sinh thái hiện đại, hành trình khám phá Cần Thơ của du khách mùa Hè này càng thêm trọn vẹn khi kết nối với Cồn Sơn, một điểm đến đậm chất dân dã được ví là “viên ngọc xanh” giữa sông Hậu.

Bà Lê Thị Bé Bảy, cố vấn hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn thông tin, bước vào mùa du lịch Hè, điểm đến lập tức tung ra chương trình ẩm thực mùa Hè với những món ăn mà chỉ có đến nơi đây du khách mới thưởng thức được, giới thiệu các loại cây đẹp nhất trong suốt thời gian Hè. Cao điểm mùa Hè, lượng khách tăng đột biến, các đoàn khách đặt trước dịch vụ rất nhiều, khách lẻ, nhóm khách gia đình đến cũng rất đông. Đây là tín hiệu rất vui.

Sự sôi động của các điểm đến sinh thái trong mùa du lịch Hè năm nay không chỉ phản ánh sức hút nội tại của du lịch thành phố, mà còn đóng vai trò là đòn bẩy thúc đẩy thị trường du lịch bứt phá. Với tín hiệu khởi sắc trên, các đơn vị lữ hành cũng chủ động thiết kế nhiều sản phẩm đa dạng để bắt kịp thị hiếu của du khách trong mùa du lịch Hè 2026.

Bà Lương Thị Quỳnh, Phó Giám đốc Viettravel chi nhánh Cần Thơ chia sẻ để kích cầu du khách trong mùa du lịch Hè năm nay, ngoài những sản phẩm truyền thống như tour du lịch trong nước, các tuyến du lịch được khách hàng ưa chuộng là Hà Hội, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, khu vực Phú Yên, Quy Nhơn, Miền Tây…

Các tour liên tuyến vùng trọng điểm như Cần Thơ-Cà Mau cũng thu hút được sự quan tâm của du khách. Ngoài ra Vietravel cũng xây dựng và đưa vào giới thiệu đến du khách bộ sản phẩm du lịch thế hệ mới dựa trên hai trụ cột cốt lõi là ESG (Environmental-Social-Governance) và LEI (Living Experience Index - Chỉ số trải nghiệm sống).

Theo định hướng này, mỗi hành trình không chỉ được định lượng bằng số lượng điểm dừng chân, mà phải được đánh giá dựa trên mức độ tác động tích cực đến sinh thái, xã hội, tính minh bạch quản trị chuỗi cung ứng và chiều sâu cảm xúc của du khách.

Ông Trần Thanh Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Nụ cười Mê Kông chia sẻ Công ty có bộ sản phẩm dành cho gia đình kết hợp với các khu sinh thái, các làng nghề, khu, điểm vui chơi để xây dựng sản phẩm phù hợp. Mỗi chuyến đi mang đến những trải nghiệm đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và nghỉ dưỡng, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Phát triển du lịch hiện đại, chuyên nghiệp

Mùa Hè 2026, du lịch Cần Thơ trở thành điểm đến hấp dẫn với điểm nhấn từ chuỗi sự kiện điểm nhấn từ tuần lễ văn hóa du lịch cùng các chương trình kích cầu du lịch 2026.

Sự kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm du lịch sông nước với mô hình du lịch xanh thu hút du khách đến Cần Thơ. (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Việc kết hợp hài hòa giữa các sản phẩm du lịch sông nước miệt vườn truyền thống, mô hình du lịch xanh, trải nghiệm nông nghiệp cùng định hướng phát triển thương mại và kinh tế đêm sôi động, Cần Thơ không chỉ thu hút lượng lớn du khách mà còn tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch sinh thái và văn hóa năng động của toàn vùng.

Thành phố hiện có khoảng 115 khu du lịch, điểm du lịch, chủ yếu khai thác lợi thế đặc trưng của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long với các loại hình du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa bản địa và các hoạt động gắn với sông nước, miệt vườn.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm việc với các đơn vị liên quan về ý tưởng trang trí cảnh quan hệ thống cầu trên tuyến sông Cần Thơ với các giải pháp độc đáo, tập trung vào ngôn ngữ ánh sáng và trang trí cảnh quan, góp phần gia tăng giá trị tour tuyến, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm và quảng bá thương hiệu cho du lịch Cần Thơ.

Thành phố cũng tập trung hoàn thiện đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa sông nước, tạo động lực phát triển du lịch đặc thù, nâng cao hình ảnh và thương hiệu, tạo động lực phát triển du lịch địa phương.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, dư địa phát triển du lịch của thành phố rất lớn, Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 29/4/2026 về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trong tình hình mới nhằm định hướng và cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển du lịch hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030 đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ; sản phẩm đa dạng, mang bản sắc đặc trưng và có năng lực cạnh tranh cao.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nêu rõ, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, đơn vị liên quan tiếp tục đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, bền vững và lấy du khách làm trung tâm; phát huy tối đa lợi thế bản sắc văn hóa sông nước, chợ nổi, miệt vườn, du lịch sinh thái, du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng.

Cần Thơ cần đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm du lịch lớn hình thành các tuyến, sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch có tính kết nối, gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Thành phố tăng cường xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng và lan tỏa thương hiệu du lịch Cần Thơ gắn với hình ảnh "Đô thị miền sông nước-văn minh-hiện đại-nghĩa tình.”

Trong 7 tháng của năm 2026, Cần Thơ đón trên 8,9 triệu lượt khách, đạt 73,1% kế hoạch năm 2025, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước trong đó có trên 438.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt trên 7.900 tỷ đồng, đạt 69,7% kế hoạch năm, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, sự kết hợp đồng bộ giữa định hướng chiến lược dài hạn từ Nghị quyết 18-NQ/TU với các giải pháp hạ tầng, sản phẩm, liên kết vùng thiết thực, kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho du lịch Cần Thơ.

Khi những dư địa sau sáp nhập đơn vị hành chính được khai tốt sẽ khẳng định vững chắc vị thế là trung tâm du lịch sông nước hiện đại, đậm đà bản sắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước./.

Tây Ninh: Kết nối sinh thái rừng với không gian di sản, phát triển du lịch xanh Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng trong Khu Di tích Lịch sử cách mạng miền Nam được kỳ vọng sẽ kết nối hệ sinh thái rừng với các di tích, phát triển du lịch xanh.