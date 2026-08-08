CHUYỆN TUẦN QUA: Cảnh báo nạn "giang hồ mạng” kéo những hệ lụy ảo tràn ra đời thực

Từ Khá Bảnh đến Khánh Sky, sự trượt dài của các "giang hồ mạng" cho thấy cái giá đắt khi đổi lấy lượt view bằng hành vi lệch chuẩn, kéo những hệ lụy ảo tràn ra đời thực.

Vụ việc "giang hồ mạng" Khánh Sky bị bắt vì gây rối trật tự công cộng là minh chứng rõ nét cho việc thế giới ảo đang tràn ra đời thực với những hệ lụy nguy hiểm. Từ Ngô Bá Khá trước đây đến Nguyễn Văn Hợi hiện tại, hành vi tạo mâu thuẫn và thách thức pháp luật để thu hút sự chú ý đều phải trả giá đắt. Hiện tượng này báo động về lối sống lệch chuẩn, nơi sự nổi tiếng ảo được đánh đổi bằng chính tự do cá nhân.

Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc lượt xem trên mạng xã hội có thể quy đổi ra lợi ích, biến sự chú ý gây sốc thành một loại "tài sản" khiến nhiều người bất chấp ranh giới. Đáng lo ngại hơn, chính sự tò mò và cổ vũ vô tình của một số thành viên cộng đồng mạng đã trở thành "nhiên liệu" tiếp thêm sức mạnh cho các hành vi tiêu cực leo thang. Không ít người vẫn lầm tưởng môi trường mạng là "vùng xám", trong khi mọi hành vi gây rối hay đe dọa ngoài đời thực đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Để giải quyết triệt để, bên cạnh việc các cơ quan chức năng cùng nền tảng mạng xã hội tăng cường kiểm soát và xử lý răn đe, yếu tố cốt lõi vẫn nằm ở nhận thức của người dùng. Giới trẻ cần tỉnh táo phân biệt giữa giá trị bền vững và sự nổi tiếng chốc lát, tránh bị cuốn vào những trào lưu độc hại. Không gian mạng chỉ thực sự văn minh khi mỗi cá nhân tự thiết lập giới hạn chuẩn mực và chịu trách nhiệm với từng hành vi của mình./.