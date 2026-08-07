Khai mạc Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026 rực rỡ sắc màu văn hóa

Tối 7/8, tại Công viên Biển Đông, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng năm 2026 chính thức khai mạc. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác thực chất giữa Đà Nẵng với các đối tác Hàn Quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: "Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò là sự kiện đối ngoại thường niên, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của hai dân tộc, đồng thời vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa Đà Nẵng với các địa phương, đối tác Hàn Quốc."

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà khẳng định: "Đà Nẵng sẽ tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai nhiều chương trình hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững."

Ông Han Jung-il, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng chia sẻ: "Tôi hy vọng rằng tiếng nhạc vang vọng, những món ăn cùng thưởng thức, những nụ cười chia sẻ khi trải nghiệm văn hóa truyền thống tại không gian lễ hội này sẽ trở thành cầu nối quý giá, gắn kết tâm hồn của người dân hai nước Hàn Quốc và Việt Nam thêm gần nhau hơn."

Theo Ban tổ chức, sau 4 lần tổ chức, thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia mỗi năm, Lễ hội năm 2026 trở lại với quy mô mở rộng. Sự kiện lần này có sự góp mặt của nhiều địa phương đến từ Hàn Quốc như Daegu, Pyeongtaek, Yongin, Osan, Gwangyang, Yeongam và Gurye, cùng đông đảo doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch và các đoàn nghệ thuật của hai nước.

Tiết mục truyền thống của thành phố Đà Nẵng (Việt Nam) khai mạc Lễ hội. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong đêm khai mạc là chương trình giao lưu nghệ thuật đan xen giữa truyền thống và hiện đại. Khán giả đã có dịp mãn nhãn với màn hòa tấu ấn tượng giữa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng và Đoàn nghệ thuật Yeongam (Hàn Quốc).

Sự kết hợp tài tình giữa các nhạc cụ Việt Nam (đàn bầu, đàn tranh, sáo trúc) với nhạc cụ Hàn Quốc (đàn Gayageum, kèn Taepyeongso) qua các tác phẩm "Arirang" và "Lý kéo chài" đã tạo nên một không gian âm nhạc giàu bản sắc.

Cùng với đó, 16 tiết mục đặc sắc như hoạt cảnh "Hội trống, múa cờ, trình tường - Ngày hội quê tôi", múa Apsara, hòa tấu "Trống cơm - Lý ngựa ô", dân ca Bài chòi hòa quyện cùng các điệu múa quạt, đàn Gayageum và liên khúc K-pop của nước bạn đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc.

Trong khuôn khổ Lễ hội, từ ngày 6 đến 9/8, Công viên Biển Đông trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động với hơn 90 gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch, sản phẩm và dịch vụ.

Người dân và du khách còn được thưởng lãm các không gian trưng bày thành tựu hợp tác, triển lãm nghệ thuật truyền thống và triển lãm nghệ thuật số Gwangyang Media Art Lab.

Trước đó, chiều 6/8 đã diễn ra diễu hành chào mừng Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Song hành cùng nghệ thuật là chuỗi hoạt động giao lưu cộng đồng hấp dẫn như: trình diễn trống Samulnori, múa Sogo, nhảy sạp, Random Dance K-pop, chung kết cuộc thi Nhảy K-pop, đồng diễn Võ cổ truyền Việt Nam - Taekwondo và cuộc thi làm món ăn Việt - Hàn.

Lễ hội năm nay không chỉ dừng lại ở giao lưu văn hóa mà còn mở rộng nội dung hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc tại Đà Nẵng 2026" với chủ đề Trí tuệ Nhân tạo (diễn ra chiều 7/8), cùng các hoạt động ngoại giao đa dạng như: Những ngày phim Hàn Quốc, chương trình tư vấn du học, Giải Golf Ngoại giao Hữu nghị và giao lưu bóng đá với sự góp mặt của các cựu tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc../.