Khởi tố 19 đối tượng cướp giật tài sản tại Công ty Tân Huê Viên

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 19 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra ngày 28/1 tại khu Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.

Khoảng 19 giờ ngày 28/1, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp thì bị một nhóm đối tượng dàn cảnh, vây ráp để cướp giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn 1,1 lượng, khiến nạn nhân té ngã.

Qua điều tra, Công an đã triệu tập 28 người liên quan và khởi tố 19 người. Trong đó, 12 người bị bắt tạm giam, 7 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này do Ngô Văn Tuấn, tức Bé Tư, sinh năm 1986, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang, cầm đầu./.

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