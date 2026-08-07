Khởi tố, truy nã 3 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo về việc quyết định khởi tố, quyết định truy nã với 3 đối tượng về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác.

Vụ án "Lê Sỹ Sáng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đang điều tra vụ án "Lê Sỹ Sáng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can số 970/QĐ-ANĐT-P3 ngày 31/7/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 03/ANĐT ngày 05/01/2012 và Quyết định truy nã số 13/ANĐT ngày 14/02/2012 đối với: Lê Sỹ Sáng; giới tính: nam; sinh ngày 10/1/1980, tại tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; Giấy CMND số: 182517734, cấp ngày 26/3/2000, nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm 4, xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là Khối 12, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Tội danh bị khởi tố: "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân," quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Sỹ Sáng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Sỹ Sáng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Sỹ Sáng phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

Vụ án “Nguyễn Xuân Kim hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đang điều tra vụ án “Nguyễn Xuân Kim hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can số 976/QĐ-ANĐT-P3 ngày 03/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 01/ANĐT ngày 5/1/2012 và Quyết định truy nã số 11/ANĐT ngày 14/02/2012 đối với: Nguyễn Xuân Kim; giới tính: nam; sinh ngày 26/9/1980, tại tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; Giấy CMND số: 186968774, cấp ngày 01/3/2008, nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm 7, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (nay là Khối Đồng Yên, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An).

Tội danh bị khởi tố: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Nguyễn Xuân Kim ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Xuân Kim đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Xuân Kim phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.

Vụ án "Thái Văn Tự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công đang điều tra vụ án "Thái Văn Tự hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" xảy ra tại Nghệ An và một số địa phương khác theo Quyết định phục hồi điều tra vụ án đối với bị can số 989/QĐ-ANĐT-P3 ngày 05/8/2026.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 02/ANĐT ngày 05/01/2012 và Quyết định truy nã số 12/ANĐT ngày 14/02/2012 đối với: Thái Văn Tự; giới tính: nam; sinh ngày 20/10/1979, tại tỉnh Nghệ An; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; Giấy CMND số: 182416185, cấp ngày 03/10/2009, nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở trước khi bỏ trốn: Xóm Quang Long, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An (nay là Xóm Quang Long, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An).

Tội danh bị khởi tố: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân," quy định tại khoản 1 Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999 (nay là Điều 109 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2025).

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Thái Văn Tự ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Thái Văn Tự đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Thái Văn Tự phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138./.

Tuyên án chung thân đối với Đào Minh Quân về tội khủng bố, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, tài trợ hoặc thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật Việt Nam.