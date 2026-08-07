Bảo mẫu tại cơ sở mầm non thừa nhận hành vi bạo hành hai trẻ

Tối 7/8, Công an phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật vụ việc bảo mẫu Trường Mầm non Lá Xanh (địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) có hành vi bạo hành hai trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn, sau khi các đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thuận Giao phát hiện trên các nền tảng TikTok và Facebook xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể hai cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao đã đồng loạt rà soát, xác minh trên toàn địa bàn.

Chỉ sau khoảng một giờ triển khai, đến 20 giờ ngày 6/8, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra tại Trường Mầm non Lá Xanh.

Công an phường đã mời những người liên quan đến làm việc.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, bà Triệu Thị Tâm (sinh năm 1971), bảo mẫu đang làm việc tại Trường Mầm non Lá Xanh, là người xuất hiện trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, bà Triệu Thị Tâm thừa nhận hành vi tác động vào hai cháu bé như nội dung các đoạn clip phản ánh. Qua xác minh, hai cháu bé trong video đều sinh năm 2024.

Cơ quan Công an cũng đã mời làm việc chị C.C.N. (sinh năm 1997), người quay và đăng tải các đoạn video lên mạng xã hội, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Chị N. đã giao nộp toàn bộ các đoạn video còn lại để hỗ trợ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ và những người trực tiếp chăm sóc trẻ em phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tôn trọng và bảo vệ quyền trẻ em. Mọi hành vi xâm hại, bạo hành trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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