Phát hiện đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Chiều 7/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án hình sự tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào 15 giờ 22 phút ngày 31/7/2026, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài soi chiếu hành lý của Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 10/4/1994 (thường trú tại thôn Đồng Lục, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai), nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện trong vali màu đỏ một túi xách màu trắng bên trong có 1 khẩu súng ngắn dạng ổ xoay, bên trong ổ đạn có 6 viên đạn đầu kim loại.

Qua làm việc, Nguyễn Thị Phương khai nhận khi đang ở Phnom Pênh (Campuchia), thông qua mạng xã hội, Phương đặt mua 1 khẩu súng và 6 viên đạn trên với giá 11,6 triệu đồng và cất giấu vào hành lý với mục đích phòng thân.

Đến ngày 31/7/2026 khi Nguyễn Thị Phương nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thì bị soi chiếu phát hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã trưng cầu giám định số tang vật trên. Kết quả, khẩu súng và 6 viên đạn trên thuộc danh mục “vũ khí quân dụng” được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA, ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Căn cứ vào diễn biến vụ việc, kết quả điều tra xác minh và các tài liệu, chứng cứ có được, Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Phương cho lực lượng Công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật./.

Triệt phá đường dây chế tạo và mua bán vũ khí quân dụng, khởi tố 30 bị can Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh.

