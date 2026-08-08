Tây Ninh ngăn chặn, xử lý nghiêm các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa thông tin, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã thành lập Tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng với sự tham gia của các lực lượng Công an, Sở Khoa học và Công nghệ, Hải quan, Quản lý thị trường cùng các đơn vị liên quan nhằm tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả đấu tranh, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an tỉnh triển khai cao điểm đấu tranh, trấn áp vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ; huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh trên cả môi trường thực tế và không gian mạng. Các lực lượng tập trung phát hiện, xử lý đường dây, tổ chức xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoạt động núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng hoạt động hải quan, thương mại điện tử để vi phạm.

Các Đội Quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường; chủ động thu thập thông tin, rà soát tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các nhóm hàng hóa có nguy cơ bị làm giả, hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Tính từ ngày 25/6 đến ngày 29/7, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện 37 vụ việc liên quan đến nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xử lý vi phạm hành chính 20 vụ, gồm 1 tổ chức và 19 cá nhân với tổng số tiền xử phạt hơn 206 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 94 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 105 vụ vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, bằng 338% so với cả năm 2025. Cơ quan chức năng đã xử lý vi phạm hành chính 83 vụ, tổng số tiền xử phạt 784 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 4,8 tỷ đồng; khởi tố hình sự 2 vụ.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình. Gần đây nhất, ngày 19/7, lực lượng chức năng phát hiện một doanh nghiệp có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tang vật thu giữ gồm 1,6 tấn bột giặt, 2,5 tấn nguyên liệu cùng nhiều hàng hóa khác, tổng trị giá trên 1 tỷ đồng; đối tượng quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm là nhãn hiệu bột giặt được bảo hộ bởi một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý, điều tra.

Cán bộ quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra sản phẩm nghi không rõ nguồn gốc, xuất xứ. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nêu rõ, thời gian tới, tình hình vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ ở tỉnh dự báo tiếp tục tập trung ở hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là nhóm hàng thời trang như quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện mang các thương hiệu nổi tiếng. Hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát thị trường; bảo đảm hoạt động đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được triển khai thường xuyên, liên tục, có hệ thống, trọng tâm, trọng điểm. Tỉnh chủ động nắm tình hình thị trường, tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân./.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ Phó Thủ tướng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.