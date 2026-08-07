Bế mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc

Tối 7/8, tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Vững nghiệp vụ - Trọn niềm tin. Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Bộ Công an tổ chức đã chính thức khép lại sau các phần thi sôi nổi của 8 đội thi.

Đây là lần đầu tiên hội thi được tổ chức ở quy mô toàn quốc sau 2 năm triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải hội thi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo, chỉ huy Công an một số tỉnh, thành.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải A cho 3 đội là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Giải B được trao cho 3 đội thi đến từ tỉnh Thanh Hóa, Cà Mau, Khánh Hòa. Giải C được trao cho 2 đội là tỉnh Phú Thọ và Đồng Tháp.

Ban tổ chức cũng trao giải phần thi Tài năng ấn tượng nhất cho đội thành phố Hải Phòng; phần thi Kiến thức xuất sắc nhất được trao cho đội tỉnh Cà Mau; phần thi Xử lý tình huống hiệu quả nhất được trao cho đội thành phố Hà Nội. Giải Diễn viên quần chúng ấn tượng nhất cho Võ Văn Thùy của đội tỉnh Cà Mau, Diễn viên quần chúng nhỏ tuổi ấn tượng nhất Nguyễn Hoàng Trung Kiên của đội thành phố Hải Phòng.

Tại chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã tặng hoa, trao quà tri ân cho các cá nhân và thân nhân các gia đình thành viên lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở giỏi đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự bình yên của cơ sở. Bộ Công an cũng trao hỗ trợ 150 triệu hỗ trợ xây nhà cho vợ con đồng chí Huỳnh Trí Phúc, người đã anh dũng hy sinh khi tham gia truy bắt tội phạm vào tháng 3/2025 tại tỉnh Đồng Nai. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 thành viên thuộc 3 đội thi giành giải A tại hội thi.

Tham gia vòng chung kết hội thi toàn quốc có 8 đội tuyển gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Khánh Hòa, Đồng Tháp và Cà Mau. Đây là những đội tuyển xuất sắc đại diện cho 34 tỉnh, thành phố được lựa chọn qua hai vòng thi chung kết khu vực phía Bắc và phía Nam. Hội thi là dịp để các thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, khả năng xử lý tình huống thực tiễn và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các đội tham gia hội thi trải qua 3 phần thi gồm tài năng; kiến thức và xử lý tình huống. Các phần thi đã được các đội sân khấu hoá, xây dựng gắn với thực tiễn công tác, tập trung vào các lĩnh vực: kiến thức pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; nghiệp vụ hỗ trợ Công an cấp xã; kỹ năng xử lý tình huống tại địa bàn dân cư; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Từ khi được thành lập đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong toàn quốc đã cung cấp cho công an cấp xã gần 206.000 tin báo, qua đó hỗ trợ giải quyết gần 136.000 vụ việc; tham gia hỗ trợ hơn 13.000 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy; gần 18.000 vụ việc liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ; thực hiện hơn 5 triệu lượt tuần tra, qua đó phát hiện hơn 141.000 vụ việc vi phạm; tham gia hỗ trợ hơn 761.000 lượt hướng dẫn phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông.

Sau 2 năm triển khai, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng, phát triển ngày càng lớn mạnh. Hiện cả nước có 85.623 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 274.910 thành viên. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân, đã có 8 thành viên hy sinh và 123 thành viên bị thương cùng với nhiều tấm gương trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản gian khó, hy sinh cả xương máu của mình./.

Công an cấp xã sẽ chịu giám sát, phản biện từ Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý tập trung vào các nội dung như tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; việc thực hiện nhiệm vụ của công an cấp cơ sở.