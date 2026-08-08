TP Hồ Chí Minh: Bắt khẩn cấp bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ tại trường mầm non

Sáng 8/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm (sinh năm 1971, quê Thành phố Cần Thơ, cư trú tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại một trường mầm non tư thục.

Trước đó, ngày 6/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện trên Facebook và TikTok đăng tải đoạn video ghi lại hành vi bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận.

Qua xác minh, Công an Thành phố xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non tư thục Lá Xanh (địa chỉ 1/33B khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh). Người thực hiện hành vi bạo hành trẻ em được xác định là bà Triệu Thị Tâm.

Công an phường Thuận Giao phối hợp Phòng PC01, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa bà Tâm về trụ sở để làm việc, phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Ngày 8/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Thị Tâm để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, các hành vi đánh đập, hành hạ, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trẻ em gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan Công an đề nghị người dân lựa chọn các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập được cấp phép hoạt động; thường xuyên quan tâm, trò chuyện với trẻ để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe hoặc dấu hiệu nghi bị bạo hành. Khi phát hiện hành vi bạo hành trẻ em hoặc có thông tin liên quan, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an nơi gần nhất, chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Các cơ sở giữ trẻ, giáo viên, bảo mẫu nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy định về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tuyệt đối không sử dụng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào trong quá trình chăm sóc trẻ./.

Bảo mẫu tại cơ sở mầm non thừa nhận hành vi bạo hành hai trẻ Cơ quan chức năng xác định bà Triệu Thị Tâm (sinh năm 1971), bảo mẫu đang làm việc tại Trường Mầm non Lá Xanh, là người xuất hiện trong các đoạn video bạo hành hai trẻ sinh năm 2024 lan truyền trên mạng xã hội.