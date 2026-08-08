Quảng Trị triệt phá đường dây vận chuyển hơn 210kg vật liệu nổ

Ngày 8/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép hơn 136kg vật liệu nổ tại khu vực biên giới; thu giữ phương tiện, kíp nổ và nhiều tang vật liên quan.

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 7/8, tại khu vực biên giới xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị do Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Làng Mô và Đồn Biên phòng Nhật Lệ bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Khánh (sinh năm 1980, trú tại thôn Kim Sen, xã Trường Sơn) về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án QT326.2 (giai đoạn 2) về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao vật liệu nổ, tổng trọng lượng 68kg; 1 xe môtô và 1 điện thoại di động. Nguyễn Duy Khánh đã tự nguyện khai báo và giao nộp thêm cho lực lượng chức năng 2 bao vật liệu nổ, trọng lượng 67kg; 6 quả mìn tự chế, trọng lượng 1kg; 2 thanh vật liệu nổ dạng trụ tròn, trọng lượng 0,3kg và 7 kíp nổ.

Trước đó, ngày 23/7, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án QT326.2 (giai đoạn 1), các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ Hồ Văn Ngọc Trường (sinh năm 2007, thường trú tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), về hành vi “Vận chuyển trái phép vật liệu nổ”, thu giữ 74kg thuốc nổ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật; dẫn giải đối tượng, phương tiện và tang vật về Đồn Biên phòng Làng Mô để điều tra, củng cố hồ sơ, tiến hành khởi tố vụ án và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

Quảng Trị triệt phá đường dây vận chuyển trái phép vật liệu nổ qua biên giới Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ", thu giữ khoảng 74 kg vật liệu nổ cùng các phương tiện, công cụ liên quan.