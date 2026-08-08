Cần Thơ: Khởi tố 19 bị can trong vụ dàn cảnh cướp giật tại Tân Huê Viên

Tối 7/8, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra đã công bố quyết định khởi tố 19 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản xảy ra ngày 28/1/2026 tại khu Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ.

Lực lượng chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng gồm: Ngô Văn Tuấn (tự Bé Tư, sinh năm 1986, đối tượng cầm đầu), Đỗ Thị Thu Thủy (sinh năm 1961), Trần Chí Thanh (sinh năm 1972), Võ Tuấn Thành (sinh năm 1981), Trần Duy Phương (sinh năm 1995), Lê Thị Ngân (sinh năm 1993), Lê Thị Bích Phương (sinh năm 1982), Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1960) Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1994), Phạm Thị Thao (sinh năm 1969) cùng trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1981, trú thành phố Cần Thơ) và Dương Thanh Hùng (sinh năm 1997, trú tỉnh Đồng Tháp).

Có 7 đối tượng khác bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1991), Nguyễn Thị Kiều Giang (sinh năm 1995) và Nguyễn Thị Cẩm Ly (sinh năm 2001), Nguyễn Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1997), Đồng Thị Nga (sinh năm 1996) cùng trú tại tỉnh An Giang; Đinh Thị Thùy Trang (sinh năm 2005) trú tại phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ và Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1992) trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Vào khoảng 19 giờ, ngày 28/1/2026, một nữ du khách cùng gia đình đến tham quan Lễ khánh thành Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên, ấp Phụng Hiệp, xã An Ninh, thành phố Cần Thơ đã bị một nhóm đối tượng dàn cảnh để cướp giật dây chuyền vàng trọng lượng hơn 1,1 lượng và làm nữ du khách ngã.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân chưa trình báo cơ quan chức năng. Chỉ đến khi theo dõi thông tin trên các cơ quan báo chí về việc Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ thông báo tìm bị hại trong các vụ cướp giật xảy ra tại khu vực Tân Huê Viên, người phụ nữ mới đến cơ quan công an trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét làm rõ vụ việc, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nhóm đối tượng đang lẩn trốn tại nhà trọ Thảo Ngân, địa chỉ ấp Búng Bà Của, xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh nên đã mời lên làm việc. Cơ quan công an thu giữ hơn 116 triệu đồng, 33 điện thoại các loại, 17 xe máy các loại cùng một số tang vật có liên quan.

Đối tượng dàn cảnh giật dây chuyền của người phụ nữ (áo đỏ) tại khu vực tham quan Liên Hoa Bảo Tháp bị camera ghi lại. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 28 đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản nêu trên.

Công an thành phố Cần Thơ đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng còn lại trong nhóm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan tại các khu vực đông người cần nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi nghi vấn nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự./.

Triệt phá nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật tài sản tại Khu du lịch Tân Huê Viên Công an Cần Thơ bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ cướp giật dây chuyền tại khu du lịch Tân Huê Viên, cảnh báo du khách nâng cao cảnh giác khi tham quan.