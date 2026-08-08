Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW thành chương trình hành động

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì Hội nghị.

Trình bày báo cáo về kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; quá trình xây dựng và những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 23, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, điểm mới nổi bật của Nghị quyết số 23 là khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết cũng đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng khi chuyển từ phương châm "vận động, tập hợp, chăm lo" sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế", tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh ba điểm mới về nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu. (Ảnh An Đăng/TTXVN)

Thứ nhất, phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới và hệ sinh thái kết nối chuyên gia, trí thức, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để kiều bào tham gia phát triển đất nước bằng nhiều hình thức linh hoạt, kể cả từ xa.

Thứ hai, đề cao vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Thứ ba, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và nâng cao hiệu quả đối ngoại đảng trong tình hình mới tiếp tục nhấn mạnh vai trò nòng cốt của đối ngoại Đảng trong định hướng chiến lược chủ trương, đường lối đối ngoại.

Phát huy vai trò là một trong ba trụ cột đối ngoại của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại Việt Nam, đối ngoại Đảng hướng tới mục tiêu góp phần không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước và Đảng ta; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ, các điều kiện, nguồn lực quốc tế và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Kết luận 49 cũng đã nêu các quan điểm chỉ đạo, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để triển khai quan hệ đối ngoại đảng, trong đó có nhiều điểm phát triển mới, đột phá trong tư duy, cách thức triển khai thực hiện. Việc ban hành Kết luận 49-KL/TW nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV, cụ thể hóa nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao việc Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã khẩn trương tổ chức quán triệt hai văn bản chỉ đạo quan trọng của Bộ Chính trị; đồng thời ghi nhận các tham luận sâu sắc, tâm huyết tại Hội nghị, đã bám sát yêu cầu và thực tiễn địa bàn, đề xuất nhiều kiến nghị thiết thực trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu. (Ảnh: An Đăng /TTXVN)

Thứ trưởng Thường trực yêu cầu các cấp ủy, nhất là thủ trưởng các đơn vị, trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai sâu sát, không ngừng nâng tầm, nâng cao hiệu quả triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 23 và Kết luận 49.

Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 23 và Kết luận số 49 thành các chương trình hành động cụ thể theo tinh thần “6 rõ”; phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại đảng.

Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần hành động mạnh mẽ, việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23 và Kết luận số 49 sẽ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trọng yếu, thường xuyên, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động tối đa nguồn lực, phục vụ phát triển nhanh, bền vững và triển khai các mục tiêu chiến lược của đất nước./.

Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Chính trị ban hành nghị quyết nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy hội nhập, phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa.