Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ từ ngày 6-7/8, đoàn công tác của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện, dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với nhiều viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu của Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Các cuộc trao đổi tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và kết nối học thuật, góp phần làm sâu sắc hơn Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong các cuộc làm việc, VASS và các bên đã nhất trí tăng cường kết nối giữa các cơ sở nghiên cứu, thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, đồng xuất bản, tổ chức hội thảo quốc tế, trao đổi học giả và chia sẻ kết quả nghiên cứu, qua đó cung cấp thêm các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách và hỗ trợ hợp tác phát triển giữa hai nước.

Làm việc với các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Phát triển công nghiệp Ấn Độ (ISID) do Giáo sư Nagesh Kumar, Giám đốc Viện dẫn đầu, hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong nghiên cứu chính sách kinh tế, phát triển công nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Minh Tuấn đề xuất VASS và ISID sớm xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể thông qua việc thành lập nhóm nghiên cứu chung, phối hợp tổ chức các hội thảo về thương mại, đầu tư và hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa hai viện. Phía VASS cũng bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận các nhà nghiên cứu của ISID sang nghiên cứu ngắn hạn tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc với Viện Quản lý Hành chính công Ấn Độ (IIPA), hai bên đã tập trung trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực quản trị công, đào tạo nguồn nhân lực và tư vấn chính sách.

Toàn cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) với lãnh đạo, chuyên gia Viện Quản lý Hành chính công Ấn Độ (IIPA). (Ảnh: Quang Trung/TTXVN)

Giáo sư Surendrakumar Bagde, Viện trưởng IIPA, khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với VASS thông qua đồng tổ chức hội thảo, đồng xuất bản, trao đổi học giả và hỗ trợ các nhà nghiên cứu của VASS công bố trên các tạp chí khoa học của IIPA.

Hai bên cũng trao đổi khả năng xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật Ấn Độ (ITEC), đồng thời thống nhất thiết lập đầu mối liên lạc để từng bước triển khai các nội dung hợp tác.

Trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược và đối thoại chính sách, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tổ chức Nghiên cứu Nhà quan sát (ORF) - một trong những tổ chức nghiên cứu chính sách hàng đầu của Ấn Độ.

Hai bên đánh giá cao triển vọng hợp tác trong nghiên cứu về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

VASS đề xuất phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm và đối thoại chính sách, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu chung, đồng xuất bản và trao đổi chuyên gia, học giả.

Đặc biệt, hai bên bày tỏ sẵn sàng tiếp nhận học giả của nhau sang nghiên cứu ngắn hạn nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn và phát triển các ý tưởng nghiên cứu chung.

Chiều 7/8, đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Hai bên trao đổi về tình hình quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, đồng thời thống nhất tăng cường phối hợp kết nối VASS với các viện nghiên cứu, trường đại học và tổ chức tư vấn chính sách của Ấn Độ.

Đại biện lâm thời Trần Thanh Tùng khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ VASS mở rộng mạng lưới đối tác và triển khai các chương trình hợp tác nghiên cứu, học thuật trong thời gian tới.

Chuỗi hoạt động làm việc lần này không chỉ mở rộng mạng lưới hợp tác của VASS với các viện nghiên cứu và tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu của Ấn Độ, mà còn đặt nền móng cho các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi học giả và đối thoại chính sách trong thời gian tới.

Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác khoa học xã hội giữa hai nước, đóng góp thiết thực vào việc triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ./.

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hiện thực hóa Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Đối thoại ICWA-VASS lần thứ 6 đã diễn ra tại thủ đô New Delhi với chủ đề "Những hội tụ chiến lược và định hướng tương lai trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ."