Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khẳng định vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm kinh tế

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 - 10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe Thư chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế qua các thời kỳ.

Nêu rõ đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu rất cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục đổi mới và nâng tầm các mặt công tác, vững về chính trị, sắc về nghiệp vụ, chắc về pháp luật; không chỉ giỏi đấu tranh với tội phạm mà còn phải chủ động nhận diện, phòng ngừa và hóa giải những nguy cơ, tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, an toàn phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sỹ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thượng tôn pháp luật và sự liêm chính; chiến thắng chính mình trước mọi cám dỗ để luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng lực lượng Cảnh sát kinh tế anh hùng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực sự là đội quân "liêm chính-trí tuệ-tinh nhuệ-tiên phong" trong lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Chuyển mạnh sang tư duy phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Cảnh sát kinh tế luôn có mặt ở những lĩnh vực trọng yếu, khó khăn, phức tạp, đấu tranh với các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ tài sản của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với Đảng, Nhà nước, nhân dân, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đó là cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, lâu dài… kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là chủ trương, đường lối xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu với lãnh đạo Bộ Công an dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, Cảnh sát kinh tế thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật về điều tra, xử lý tội phạm; chủ động nhận diện các vi phạm, tội phạm các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách để tham mưu kiến nghị, đề xuất các giải pháp cơ bản, chiến lược trong việc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, nhằm góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong cơ chế, vướng mắc trong thực thi pháp luật; tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh công bằng, minh bạch, ổn định, khơi thông các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát kinh tế vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc trong chặng đường lịch sử vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ đất nước ta đang đứng trước những cơ hội phát triển bứt phá chưa từng có, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, rủi ro mới đối với an ninh kinh tế, an ninh dữ liệu, an ninh tài chính, chuỗi cung ứng và an ninh trên không gian mạng.

Thực tiễn đã khẳng định, đất nước ta muốn phát triển nhanh và bền vững thì trước hết phải giữ vững kỷ cương pháp luật. Muốn tạo dựng niềm tin trong nhân dân thì phải đảm bảo mọi tổ chức, cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức công tác; chuyển mạnh từ tư duy phát hiện, xử lý vụ việc là chủ yếu sang phòng ngừa, phát hiện, xử lý và tham mưu hoàn thiện thể chế; từ giải quyết hậu quả sang chủ động nhận diện và ngăn ngừa rủi ro; từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, kiến tạo và hỗ trợ phát triển.

Xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát kinh tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế phải tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tội phạm kinh tế, buôn lậu.

Tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lợi dụng cơ chế, chính sách để trục lợi; xâm phạm tài sản công, tài nguyên quốc gia và các nguồn lực phát triển của đất nước.

Yêu cầu kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, trong quản lý nhà nước; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, giá trị lớn nhất của một vụ án không chỉ là xử lý được người vi phạm, thu hồi được tài sản thất thoát, mà còn phải làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh sai phạm để đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, không để sai phạm tiếp tục lặp lại ở nơi khác, lĩnh vực khác.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tiếp tục đổi mới công tác phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thực chất giữa lực lượng Cảnh sát kinh tế với các đơn vị trong Công an nhân dân, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thuế, hải quan, ngân hàng, quản lý thị trường, các cơ quan tư pháp; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong trao đổi thông tin, truy nã, thu hồi tài sản, điều tra các vụ án xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số phát triển rất nhanh, tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi hơn, gia tăng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng dữ liệu, tài sản số, dòng tiền xuyên biên giới và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế cần đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác dữ liệu, năng lực điều tra số, truy vết dòng tiền; chủ động nhận diện các nguy cơ mới đối với an ninh kinh tế, an ninh tài chính, an ninh dữ liệu, an ninh chuỗi cung ứng.

Đồng thời, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, cán bộ Cảnh sát kinh tế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; liêm chính, công tâm, khách quan; vững về pháp luật, nghiệp vụ, công nghệ, tin học, ngoại ngữ và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực ngay trong chính hoạt động thực thi pháp luật trong lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống vẻ vang 70 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và tâm huyết; dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng sự ủng hộ của các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân, lực lượng Cảnh sát kinh tế sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới; xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, là “lá chắn thép vững chắc”, tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Kinh tế nghiêm túc tiếp thu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cảnh sát Kinh tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; bản lĩnh tiên phong, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo vì lợi ích chung"; gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, nhất là về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiến tạo phát triển, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm./.

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế Sáng 8/8/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.