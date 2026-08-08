Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8/2026.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và dư địa hợp tác rộng mở.

Trọng tâm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới.

Trên nền tảng hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao cùng những thành tựu hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả, hai nước ngày càng chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, đồng thời có nhu cầu tăng cường hợp tác để ứng phó tốt hơn với những biến động sâu sắc của môi trường quốc tế.

Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới.

Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Kết quả nổi bật của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Kể từ đó đến nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng. Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những đối tác song phương quan trọng nhất của Australia.

Hợp tác giữa Việt Nam và Australia có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác toàn diện vào năm 2009, ký Tuyên bố về quan hệ Đối tác toàn diện tăng cường vào năm 2015, nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018.

Đặc biệt, trong chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 3/2024, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, tạo khuôn khổ tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, đáp ứng nguyện vọng chung, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Có thể nói, việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược toàn diện không chỉ thể hiện sự tin cậy chiến lược gia tăng giữa hai nước, mà còn giúp tạo một luồng sinh lực mới cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

Sau hơn hai năm triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao.

Trước hết, tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, các cơ chế đối thoại và sự phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế. Hai bên tích cực triển khai các định hướng lớn trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ và thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2024-2027. Đến nay, khoảng 96% các dòng hành động đã hoàn thành hoặc được triển khai đúng tiến độ, cho thấy quyết tâm chính trị cao và sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Australia hiện là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là đối tác thương mại năng động của Australia tại Đông Nam Á.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của cả nước. Australia hiện nằm trong nhóm 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Hợp tác quốc phòng, an ninh cũng tiếp tục được mở rộng trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Dấu mốc đáng chú ý là Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ nhất được tổ chức tại Canberra vào tháng 10/2024. Trong lĩnh vực quốc phòng, bên cạnh các nội dung hợp tác truyền thống như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và đào tạo, lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam tham gia Diễn tập Kakadu, do Australia tổ chức tại thành phố Darwin (bang Tây Australia), mở ra những hướng hợp tác thực chất hơn.

Tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc có tổng chiều dài 199,77 km, có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ADB, viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (12/2025). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang nổi lên là động lực mới của quan hệ song phương. Hai nước triển khai giai đoạn 2 Chương trình Aus4Innovation và Bản ghi nhớ về đổi mới sáng tạo, với nhiều nội dung hợp tác thiết thực trong nông nghiệp, y tế, an ninh sinh học và môi trường.

Đặc biệt, Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam-Australia được thành lập tại Hà Nội vào tháng 6/2025, tập trung nghiên cứu các lĩnh vực như 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Cùng với đó, Sáng kiến Hợp tác Đổi mới, Khoa học và Công nghệ Australia-Việt Nam được triển khai từ tháng 7/2026, tạo nền tảng để thúc đẩy nghiên cứu chung và tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Giáo dục và đào tạo tiếp tục là một điểm sáng. Mỗi năm, Australia cấp khoảng 70 học bổng đại học và sau đại học cho Việt Nam. Việt Nam hiện đứng thứ tư trong số các nước có lượng sinh viên theo học tại Australia đông nhất. Khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tại các cơ sở giáo dục của Australia hoặc theo các chương trình đào tạo của Australia tại Việt Nam.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và “selfie” với người dân Thủ đô trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (9/2025). (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Giao lưu nhân dân và văn hóa cũng ngày càng được mở rộng. Đầu năm nay, lần đầu tiên Đoàn Nhã nhạc Cung đình Huế đã có chuyến lưu diễn dài ngày tại 3 bang và vùng lãnh thổ của Australia, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm nâng cấp quan hệ, hợp tác Việt Nam-Australia đã đạt những kết quả nổi bật cả về chiều rộng và chiều sâu. Các trụ cột hợp tác ngày càng được củng cố, trong khi nhiều lĩnh vực mới tiếp tục được mở rộng.

Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Australia

Theo Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, là hoạt động đối ngoại cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, đồng thời là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Australia, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và biểu tượng sâu sắc.

Đây không chỉ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng hiệu quả, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, ý nghĩa của chuyến thăm còn vượt ra ngoài khuôn khổ song phương. Đây là dịp để hai nước khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức chung, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và một trật tự quốc tế công bằng, bền vững, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trên nền tảng đó, chuyến thăm sẽ tạo động lực để hai nước triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác chiến lược, chuyển hóa cam kết chính trị thành những chương trình cụ thể, lâu dài và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Trên cơ sở dự kiến chương trình làm việc và các văn kiện có thể được ký kết trong chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho rằng có một số lĩnh vực hợp tác có tiềm năng tạo đột phá trong thời gian tới.

Trước hết là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế số - những động lực tăng trưởng mới của quan hệ song phương. Australia có thế mạnh về nghiên cứu, công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Diễn đàn Tech Connect dự kiến tổ chức tại Sydney trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ là diễn đàn quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục. Sự kiện sẽ tạo điều kiện tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các dự án hợp tác có giá trị gia tăng cao.

Lĩnh vực thứ hai là hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng bền vững và nâng cao sức chống chịu của hai nền kinh tế. Đây là yêu cầu ngày càng cấp thiết trong bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều biến động. Năng lượng, an ninh lương thực và phát triển hạ tầng có thể trở thành những ưu tiên hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng khả năng thích ứng của mỗi nền kinh tế, đồng thời đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Bên cạnh đó, chuyến thăm sẽ tạo thêm xung lực cho các lĩnh vực hợp tác truyền thống như thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo và y tế. Đây đều là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển và có ý nghĩa chiến lược đối với cả hai nước.

Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc, tính bổ trợ cao giữa hai nền kinh tế và quyết tâm hợp tác của lãnh đạo hai nước, Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, trở thành hình mẫu về hợp tác bình đẳng, cùng có lợi giữa các quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển bền vững ở khu vực cũng như trên thế giới./.

Trung tâm Công nghệ chiến lược Australia-Việt Nam (AVSTC) chính thức được khai trương tại Học viện Bưu chính Viễn thông, Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ đổi mới sáng tạo công nghệ và công nghiệp, cũng như củng cố ổn định an ninh mạng quốc tế (6/2025). (Ảnh: Thu Phương/TTXVN)