Multimedia

Tin ảnh

Xaysomphone Phomvihane - nhà lãnh đạo vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào

Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là nhà lãnh đạo góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam-Lào.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-24.jpg
Sáng 7/12/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam (7/12/2021). (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-23.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 27/9/2016. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-22.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Đảng, Nhà nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962- 5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam- Lào (18/7/1977- 18/7/2017). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-4.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (27/10/2011). (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Xaysomphone Phomvihane nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam (27/10/2011). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-21.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihan, Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại nước CHDCND Lào gặp gỡ Cán bộ, chiến sỹ tỉnh Attapeu (Lào) tại Cửa khẩu Quốc tế Phu-Cưa, trong khuôn khổ Hội nghị "Vai trò của Quốc hội đối với tam giác phát triển khu vực biên giới Campuchia - Lào- Việt Nam", 22/07/2009. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-20.jpg
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan hội kiến với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, ngày 16/10/2015. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-19.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đón và hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihan trong chuyến thăm Việt Nam (26/10/2011). (Ảnh : Nguyễn Dân/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-18.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-17.jpg
Sáng 18/10/2024, thủ đô Vientiane (Lào), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Liên nghị viện ASEAN (AIPA-45) Xaysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary ăn sáng, làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-16.jpg
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cùng Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane, Phó Thủ tướng Sonesay Siphandone và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumsay Kommasith cắt bánh mừng 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam – Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (Vientiane, 02/09/2022). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-15.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hội kiến đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam (7/12/2021). (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-14.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trả lời phỏng vấn Phóng viên TTXVN tại Lào về quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội (2022). (Ảnh: TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-13.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm nhà máy điện gió Lạc Hòa - Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (18/12/2024). (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-12.jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm cánh đồng lúa ST25 tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (18/12/2024). (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-11.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào , Chủ tịch Liên nghị viện ASEAN (AIPA) Xaysomphone Phomvihane thực hiện nghi thức khánh thành Khách sạn Holiday Inn & Suites Vientiane (18/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-10.jpg
Chiều 5/2/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-9.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane chứng kiến Lễ trao Thỏa thuận hợp tác giữa thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang (Vientiane, 17/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-8.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane, trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, sáng 25/4/2025. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch AIPA-45 Xaysomphone Phomvihane đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Vientiane, 17/10/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-6.jpg
Chiều 5/2/2026, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane cùng các đại biểu bấm nút khai trương sách điện tử “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” (Vientiane, 1/12/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-lao-25.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane (Vientiane, 11/7/2024). (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane #Xaysomphone Phomvihane #Việt Nam-Lào Lào
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Lào

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật cho sự nghiệp cách mạng Lào.

Tin cùng chuyên mục

Những tuyến phố rợp bóng cây xanh tại Buôn Ma Thuột. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Buôn Ma Thuột - đô thị dưới những tán cổ thụ

Không nhiều đô thị ở Việt Nam còn giữ được những đại lộ rợp bóng cây cổ thụ như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); trên cao nguyên ở độ cao hơn 500m, hình thành một hệ sinh thái đặc biệt giữa lòng phố.