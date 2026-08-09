Xaysomphone Phomvihane - nhà lãnh đạo vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt-Lào

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Chiều 9/8/2026, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên ở Cầu Giấy được Hà Nội lựa chọn thí điểm
Tuyến phố đi bộ thí điểm sẽ được tổ chức tại trục phố Thành Thái và phố Khúc Thừa Dụ của Hà Nội, hoạt động định kỳ vào các tối cuối tuần, ngày lễ và các đợt cao điểm trong năm.
Thánh đường Emir Abdelkader - biểu tượng văn hóa, tôn giáo của Constantine
Nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống thành phố Constantine, Thánh đường Emir Abdelkader là một trong những công trình tôn giáo, văn hóa tiêu biểu của miền Đông Algeria.
Vẻ đẹp lãng mạn của đồi Vọng Cảnh tại thành phố Huế
Đồi Vọng Cảnh (thuộc phường Thủy Xuân) nằm ở phía tây nam thành phố Huế, cách trung tâm khoảng 7km. Đồi cao khoảng 43m, chân đồi tiếp giáp sông Hương.
Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế
Sáng 8/8/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956-10/8/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.
Đình Bắc rực sáng với cú đúp, tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN Cup với ngôi đầu bảng
Cú đúp của Đình Bắc cùng pha phản lưới nhà của hậu vệ bên phía Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng 3-1, qua đó vào bán kết ASEAN Cup 2026 với ngôi đầu bảng A.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan
Chiều 7/8/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.
Việt Nam-Australia: Củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai
Từ nền tảng thiết lập năm 1973, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển vượt bậc và chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng, thiết thực.
Hà Nội lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN
Hà Nội bắt đầu lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Mai Dịch phục vụ giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho 469 liệt sỹ chưa có thông tin tại nghĩa trang lớn nhất của thành phố.
Nhịp điệu Samulnori vang dội, Áo dài - Hanbok 'khoe sắc' bên sông Hàn
Chiều 6/8, lễ diễu hành chào mừng Lễ hội Việt - Hàn 2026 mang đến không gian văn hóa rực rỡ bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng), quy tụ hơn 100 nghệ sĩ, sinh viên, tô thắm tình hữu nghị hai nước.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thổi sức sống mới cho nghệ thuật tò he truyền thống
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu (Hà Nội) bền bỉ gìn giữ nghề nặn tò he truyền thống, tiên phong đổi mới loại hình nghệ thuật dân gian này bằng tác phẩm công phu, giàu tính tạo hình và đậm bản sắc Việt.
Bảo tàng Cát Tottori của Nhật Bản - nơi cát trở thành nghệ thuật độc đáo
Bảo tàng Cát (The Sand Museum) ở Tottori luôn là một trong những điểm đến độc đáo nhất của Nhật Bản, nơi những hạt cát nhỏ bé được các nghệ nhân biến thành các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo khổng lồ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam
Chiều 6/8/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan
Chiều 6/8/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ trên cung đường ven biển Khánh Hòa
Cung đường ven biển ĐT.702, tỉnh Khánh Hòa sở hữu cảnh sắc tuyệt đẹp với một bên là dãy Núi Chúa phủ xanh cánh rừng, một bên là làn nước biển xanh ngắt, uốn lượn sát những vách đá vôi.
Hà Nội tăng tốc thi công đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục
Ngày 6/8/2026, các nhà thầu đồng loạt tăng ca, tăng kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan thăm đền Ngọc Sơn
Chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram thăm đền Ngọc Sơn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ
Sáng 6/8, tại Trụ sở TW Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
Sáng 6/8/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
Buôn Ma Thuột - đô thị dưới những tán cổ thụ
Không nhiều đô thị ở Việt Nam còn giữ được những đại lộ rợp bóng cây cổ thụ như Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); trên cao nguyên ở độ cao hơn 500m, hình thành một hệ sinh thái đặc biệt giữa lòng phố.
Công viên địa chất Trương Dịch Đan Hà của Trung Quốc vào mùa du lịch cao điểm
Nổi tiếng với những dãy núi đá sa thạch đỏ nhiều tầng màu sắc rực rỡ như dải cầu vồng, đây này là một trong số điểm đến hấp dẫn của Trung Quốc, được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.
Làng cổ tại Trung Quốc lung linh trong lễ diễu hành đèn lồng cá
Lễ diễu hành tại thành phố Hoàng Sơn, miền Đông Trung Quốc, nổi bật với những chiếc đèn lồng hình cá khổng lồ uốn lượn qua các tuyến phố của những ngôi làng cổ, tạo nên khung cảnh lung linh về đêm.
Pháp mở các điểm tắm sông phục vụ người dân trong mùa Hè nắng nóng
Thành phố Paris và nhiều địa phương ở Pháp mở cửa các điểm tắm trên sông Seine, sông Marne, một số kênh đào cho phép người dân, du khách bơi lội miễn phí dưới sự giám sát của lực lượng cứu hộ.
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Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia chủ trì cuộc họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động hưởng ứng ngày An ninh mạng Việt Nam
Sáng 6/8/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia dự và phát động hưởng ứng ngày An ninh mạng Việt Nam với thông điệp “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người."
Hà Tĩnh nguy cơ sạt lở trên nhiều tuyến giao thông trước mùa mưa bão
Từ đầu năm 2026, nhiều vụ sạt lở đất đá đã xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm của Hà Tĩnh, trong khi hàng chục vị trí khác tiếp tục xuất hiện vết nứt, sụt lún và dấu hiệu mất ổn định.
Đẹp nao lòng sắc tím mùa hoa súng trên dòng Ngô Đồng ở Ninh Bình
Mỗi độ hoa súng nở rộ, dòng Ngô Đồng ở Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) lại khoác lên mình sắc tím dịu dàng, hòa quyện cùng vẻ đẹp núi non, sông nước của vùng đất di sản.
Công nghệ Robot Da Vinci nâng cao năng lực phẫu thuật chuyên sâu tại Bệnh viện K
Bệnh viện K chú trọng triển khai ứng dụng nhiều kỹ thuật, phương pháp hiện đại vào điều trị ung thư trong đó nổi bật là phẫu thuật với hệ thống Robot Da Vinci.
Làng chài Ine và Amanohashidate - nét đẹp bình yên của vùng biển Kyoto
Nằm ở phía Bắc tỉnh Kyoto, bờ biển phía Tây Nhật Bản, làng chài Ine và Amanohashidate là nơi du khách có thể cảm nhận một Kyoto mộc mạc, yên bình và đậm chất truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ
Chiều 5/8/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (Hoa Kỳ).