Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia đình Phomvihane đã ra thông cáo đặc biệt cho biết Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã từ trần vào hồi 11 giờ 18 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2026, do bệnh viêm mạch máu nghiêm trọng, hưởng thọ 70 tuổi.



Thông cáo nhấn mạnh Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là người có kiến thức, năng lực, nhạy bén và giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo ở địa phương và nhiều ngành, lĩnh vực; là nhà lãnh đạo có nhiều thành tích nổi bật.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Đồng chí đã cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho công cuộc phát triển đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào.



Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chỉ rõ sự ra đi mãi mãi của Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.



Đồng thời thông cáo khẳng định trong giờ phút vô cùng đau thương này, toàn Đảng, toàn Nhà nước, toàn thể lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Lào sẽ biến đau thương và sự thương tiếc đối với Đồng chí Xaysomphone Phomvihane thành sức mạnh; tăng cường đoàn kết, nhất trí, gắn bó chặt chẽ xung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng của dân tộc và của Đảng; kiên định triển khai sâu rộng đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục hoàn thiện chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.



Để tôn vinh những công lao và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với Đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước quyết định tổ chức Quốc tang trong thời gian 05 ngày, từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 8 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2026 tại Quảng trường That Luang./.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ở tuổi 70, sau một thời gian chống chọi với bệnh viêm mạch máu nặng. Đồng chí là nhà lãnh đạo có nhiều cống hiến nổi bật cho sự nghiệp cách mạng Lào.

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