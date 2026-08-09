Đại biểu Quốc hội thẳng thắn góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 9/8, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Mới đây, tại Hội nghị giao ban công tác xuất bản, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá ngành xuất bản đã đạt được những thành tựu nổi bật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị phục vụ Đại hội XIV của Đảng, bầu cử và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; tăng cường cải cách và hoàn thiện thể chế; tăng trưởng mạnh xuất bản phẩm điện tử; duy trì nền nếp công tác hậu kiểm, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, ngành xuất bản vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần thẳng thắn nhìn nhận, nhất là ở khâu biên tập, thẩm định nội dung xuất bản phẩm.

Nhân dịp này, các đại biểu sẽ thẳng thắn đưa ra ý kiến sửa đổi Luật, góp phần xây dựng một nền xuất bản lành mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, giàu bản sắc – đủ năng lực thực hiện sứ mệnh chính trị, văn hóa, tư tưởng, đồng thời đủ sức cạnh tranh và đổi mới trong môi trường số, hội nhập quốc tế.

Trong ngày, đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)./.

Thúc đẩy hoạt động xuất bản phát triển trong bối cảnh chuyển đổi số Việc sửa đổi, bổ sung Luật Xuất bản nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phát triển hoạt động xuất bản; khắc phục hạn chế luật hiện hành và tạo hành lang pháp lý để hoạt động xuất bản phát triển.