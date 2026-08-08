Thứ trưởng Phan Thị Thắng thăm, động viên lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 8/8, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Bộ Công Thương do đồng chí Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ; đồng thời thăm, động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại đây.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, Đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Đây là nơi đang được tổ chức tìm kiếm hài cốt các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã hy sinh trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng thăm hỏi, nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Thứ trưởng mong muốn các lực lượng tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ với sự tận tâm, chu đáo, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; qua đó góp phần làm vơi đi nỗi đau, sự mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ và tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Cũng trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác Công ty Tây Nam, Quân khu 7 đã đến thăm, động viên và trao tặng những phần quà thiết thực cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, nhân viên Công ty Tây Nam đối với các anh hùng liệt sĩ; đồng thời là nguồn động viên thiết thực đối với cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, với mong muốn sớm đưa các bác, các anh trở về với quê hương, gia đình.

Về kết quả tìm kiếm: Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 8/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B (vị trí tìm kiếm thứ 2), gồm 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 02 bộ hài cốt tại 01 vị trí mộ tập thể; trong đó, 14 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 18 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, gồm 16 bộ hài cốt riêng lẻ và 02 bộ hài cốt tại 01 vị trí mộ tập thể; trong đó, 14 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 08/8/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 245 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 217 bộ hài cốt riêng lẻ và 28 bộ hài cốt tại 07 vị trí mộ tập thể (02 vị trí tại Khu A và 05 vị trí tại Khu B).

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh Thành phố đã huy động 03 máy cuốc, 01 xe ben và 02 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất tại khu vực có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo công viên trước đây./.