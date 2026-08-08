Vùng 3 Hải quân cứu thành công 1 nạn nhân bị sóng cuốn tại Mũi Nghê

Chiều 8/8, Tàu 629 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã cứu thành công 1 nạn nhân trong vụ bốn người bị sóng cuốn tại Đà Nẵng.

Vào 14 giờ 30 phút cùng ngày, Tàu 629 phát hiện và cứu vớt an toàn chị Trương Thị Phương (sinh năm 2002, quê quán Thăng Bình, Thành phố Đà Nẵng). Chị Phương là một trong số các nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi tại bán đảo Sơn Trà, khu vực Mũi Nghê vào sáng cùng ngày.

Ngay khi được đưa lên boong tàu, nạn nhân đã được đội ngũ quân y kiểm tra y tế và chăm sóc sức khỏe. Sức khỏe của chị Phương đã ổn định. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 629 cùng các lực lượng chức năng vẫn đang bám biển, nỗ lực tìm kiếm hai người còn mất tích.

Cứu thành công 1 nạn nhân nữ bị nạn tại Mũi Nghê. (Nguồn: Ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân)

Về diễn biến vụ việc trước đó, khoảng hơn 7h30 giờ ngày 8/8, một nhóm gồm sáu người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê (thuộc bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng) để chụp ảnh. Trong lúc tham quan, bốn người đã bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi, bao gồm ba nữ và một nam.

Tàu cá của ngư dân có mặt gần đó đã vớt được anh Nguyễn Thái (sinh năm 1996), sau đó bàn giao nạn nhân cho tàu SAR 274 để tiếp tục chăm sóc y tế.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng triển khai ứng cứu. Mọi công tác được triển khai khẩn trương, đồng bộ trên biển và dọc khu vực ven bờ.

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng nhiều phương tiện được huy động tham gia, trong đó có Tàu 629 của Vùng 3 Hải quân; tàu ĐNa-91222-TS của Hải đội Dân quân thường trực; tàu SAR 274, CN-03; các phương tiện của Bộ đội Biên phòng và tàu cá của ngư dân.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đang tiếp tục phối hợp với lực lượng của Vùng 3 Hải quân khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại. (Nguồn: Ban Tuyên huấn Vùng 3 Hải quân)

Hiện Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đang tiếp tục phối hợp với lực lượng của Vùng 3 Hải quân tiếp tục chỉ đạo các lực lượng duy trì quân số, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị chức năng; mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển kết hợp rà soát dọc bờ, nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân đang mất tích../.