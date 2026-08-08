Đà Nẵng: Sóng cuốn 4 người tại Mũi Nghê, 3 người mất tích

Ngày 8/8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đang phối hợp với các lực lượng liên quan tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích. Sự việc xảy ra tại khu vực Mũi Nghê, thuộc bán đảo Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 7 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm gồm 6 người đi bộ ra Mũi Nghê để chụp ảnh. Trong quá trình này, 4 người bất ngờ bị sóng biển cuốn trôi. Nhận được tin báo lúc 8 giờ 15 phút, Đồn Biên phòng Sơn Trà đã huy động các phương tiện đánh cá gần đó tham gia ứng cứu.

Tàu cá của ngư dân đã tiếp cận được 1 nạn nhân. Sơ cứu ban đầu, nạn nhân đã ổn định và được bàn giao cho tàu SAR 274 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 để tiếp tục chăm sóc y tế.

Theo Bộ đội Biên phòng thành phố, khu vực tìm kiếm có sóng to, gió Tây Nam cấp 6. Theo ghi nhận ban đầu có 3 nạn nhân vẫn đang mất tích khu vực Mũi Nghê. Hiện các lực lượng chức năng đã huy động người, phương tiện cùng tàu cá liên tục tăng cường triển khai công tác tìm kiếm./.