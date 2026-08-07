Tây Ban Nha triệt phá đường dây buôn người xuyên Địa Trung Hải

Ngày 7/8, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá tổ chức được xem là một trong những mạng lưới tội phạm lớn nhất chuyên buôn người di cư qua Địa Trung Hải, đồng thời bắt giữ 78 đối tượng và tịch thu 18 tàu cao tốc.



Theo nguồn tin trên, mạng lưới này được cho là sử dụng các tàu cao tốc để vận chuyển ma túy tổng hợp như thuốc lắc từ Tây Ban Nha sang Algeria.

Ở chiều ngược lại, chúng buôn người di cư đến các vùng ven biển Địa Trung Hải của Tây Ban Nha và đảo Ibiza. Đến nay, mạng lưới này đã thực hiện ít nhất 64 chuyến buôn người di cư, đưa hơn 2.000 người vào Tây Ban Nha và thu lời bất chính hơn 24 triệu euro (28 triệu USD).

Cảnh sát cho biết các chuyến vượt biển này rất nguy hiểm, người di cư bị nhồi nhét trên những chiếc tàu chạy với tốc độ cao trong bối cảnh biển động.

Trong một số trường hợp, người di cư thậm chí còn bị trói chặt để tránh bị rơi xuống nước trong suốt hành trình. Mỗi người di cư phải nộp cho mạng lưới buôn người này tới 12.000 euro, trong đó có một số chuyến chở tới 50 người/tàu.



Trong số những người bị bắt có 4 đối tượng được cho là thủ lĩnh của mạng lưới. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 18 tàu cao tốc có tổng trị giá hơn 5 triệu euro. Chiến dịch này được phối hợp thực hiện cùng Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và lực lượng cảnh sát các nước Pháp, Bồ Đào Nha và Ba Lan.



Hầu hết hoạt động di cư bằng đường biển vào Tây Ban Nha diễn ra theo tuyến đường từ Tây Phi qua Đại Tây Dương đến quần đảo Canary, một trong những cửa ngõ chính để vào châu Âu đối với những người chạy trốn xung đột, ngược đãi và nghèo đói.

Dù số lượng người đến quần đảo Canary đã giảm trong những tháng gần đây, nhưng các hoạt động di cư dọc theo tuyến Tây Địa Trung Hải từ Algeria đến Tây Ban Nha lại có xu hướng gia tăng./.

Tây Ban Nha: 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta Giới chức Ceuta cho biết cuộc vượt biên quy mô lớn từ Maroc đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng, gây sức ép chưa từng có lên công tác tiếp nhận người di cư và quản lý biên giới của Tây Ban Nha.

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