Hy Lạp tạm giam một thị trưởng tình nghi gây thảm họa cháy rừng

Ngày 7/8, nhà chức trách Hy Lạp đã tạm giam thị trưởng của một thị trấn sau khi cáo buộc ông phạm tội cố ý gây hỏa hoạn, liên quan đến đám cháy tàn phá nhiều khu vực rừng lớn gần thủ đô Athens hồi tuần trước.



Ông Giannis Apostolou, Thị trưởng thị trấn nhỏ Stylida, là chủ sở hữu một công ty lắp đặt điện có liên kết với một trang trại điện gió trong vùng bị ảnh hưởng của cháy rừng.

Các nhà điều tra cáo buộc ông cùng một nhà thầu cố ý gây hỏa hoạn, làm hư hại công trình công cộng. Nếu bị kết án, 2 người này có thể đối mặt với án phạt hơn 10 năm tù.



Các nhà điều tra cho rằng ngọn lửa bùng phát từ tia lửa điện phát ra từ đường dây cáp do công ty ông Apostolou quản lý gần Agios Vasileios, ngôi làng ven biển nằm dưới chân núi, cách Athens khoảng 85 km về phía Tây Bắc.

Dưới tác động của những cơn gió giật lên tới 130 km/h, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng về phía sườn phía Nam của núi Kithairon và tiến sát thị trấn cách Athens khoảng vài chục km.



Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã phải nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng ở ngoại ô Athens. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được huy động đến các ngôi làng xung quanh núi Kithairon, cách thủ đô Athens khoảng 60 km về phía Tây Bắc, cùng sự hỗ trợ của hơn 30 máy bay chữa cháy. Các đám cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 5 lính cứu hỏa kể từ tuần trước./.

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.

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