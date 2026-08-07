Đời sống

Hy Lạp tạm giam một thị trưởng tình nghi gây thảm họa cháy rừng

Thị trưởng thị trấn Stylida (Hy Lạp) cùng một nhà thầu vừa bị tạm giam với cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn, khiến vụ cháy rừng thảm khốc hoành hành gần thủ đô Athens tuần trước bùng phát.

Trần Quyên
Lính cứu hỏa dập đám cháy rừng ở Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lính cứu hỏa dập đám cháy rừng ở Hy Lạp. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/8, nhà chức trách Hy Lạp đã tạm giam thị trưởng của một thị trấn sau khi cáo buộc ông phạm tội cố ý gây hỏa hoạn, liên quan đến đám cháy tàn phá nhiều khu vực rừng lớn gần thủ đô Athens hồi tuần trước.

Ông Giannis Apostolou, Thị trưởng thị trấn nhỏ Stylida, là chủ sở hữu một công ty lắp đặt điện có liên kết với một trang trại điện gió trong vùng bị ảnh hưởng của cháy rừng.

Các nhà điều tra cáo buộc ông cùng một nhà thầu cố ý gây hỏa hoạn, làm hư hại công trình công cộng. Nếu bị kết án, 2 người này có thể đối mặt với án phạt hơn 10 năm tù.

Các nhà điều tra cho rằng ngọn lửa bùng phát từ tia lửa điện phát ra từ đường dây cáp do công ty ông Apostolou quản lý gần Agios Vasileios, ngôi làng ven biển nằm dưới chân núi, cách Athens khoảng 85 km về phía Tây Bắc.

Dưới tác động của những cơn gió giật lên tới 130 km/h, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng về phía sườn phía Nam của núi Kithairon và tiến sát thị trấn cách Athens khoảng vài chục km.

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã phải nỗ lực kiểm soát các đám cháy rừng ở ngoại ô Athens. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được huy động đến các ngôi làng xung quanh núi Kithairon, cách thủ đô Athens khoảng 60 km về phía Tây Bắc, cùng sự hỗ trợ của hơn 30 máy bay chữa cháy. Các đám cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của 5 lính cứu hỏa kể từ tuần trước./.

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#Cháy rừng ở Hy Lạp #Cháy rừng #Cảnh sát Hy Lạp Hy Lạp
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