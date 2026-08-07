Sri Lanka triển khai quân đội sau làn sóng vượt ngục bất thành

Ngày 7/8, giới chức Sri Lanka xác nhận nước này đã triển khai quân đội tới nhà tù chính ở thành phố Colombo và 2 nhà tù khác, sau vụ vượt ngục bất thành khiến 3 phạm nhân thiệt mạng và 23 người bị thương.



Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng An ninh Công cộng Ananda Wijepala cho biết 1 tù nhân đã thiệt mạng và 10 người bị thương sau khi cai ngục ngăn chặn âm mưu vượt ngục của khoảng 40 phạm nhân tại nhà tù được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt Welikada ở Colombo vào đêm 6/8 theo giờ địa phương.

Ông Wijepala cho biết tình hình tại nhà tù Welikada hiện đã được kiểm soát, nhưng các vụ bất ổn tương tự cũng được ghi nhận tại một nhà tù khác ở Kuruwita, cách Colombo khoảng 80 km về phía Đông Nam. Theo đó, 2 tù nhân đã thiệt mạng và 13 người bị thương tại Kuruwita.

Trong khi đó, tình trạng bất ổn cũng được ghi nhận tại một nhà tù ở Pallansena, phía Bắc Colombo, nơi 30 tù nhân đã leo lên mái nhà và từ chối quay trở lại buồng giam sau bữa sáng ngày 7/8.



Những tuần gần đây, các nhà tù tại Sri Lanka liên tục đối mặt với bất ổn khiến 10 cai ngục và 23 tù nhân thiệt mạng trong 2 vụ bạo loạn tại 2 nhà tù riêng biệt bên ngoài Colombo.

Giới chức trách cho rằng nguyên nhân là do vấn đề quá tải nghiêm trọng, khi số lượng tù nhân tại các nhà tù Sri Lanka nhiều hơn khoảng 4 lần so với sức chứa.

Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Công cộng Sri Lanka cũng để ngỏ khả năng các vụ việc trên có liên quan đến một âm mưu song không cung cấp thêm chi tiết.



Gần 80% số tù nhân tại Sri Lanka là người đang bị tạm giam chờ xét xử, trong đó phần lớn bị giam giữ vì các tội danh liên quan đến ma túy./.

Sri Lanka triển khai lực lượng đặc nhiệm sau bạo loạn nhà tù Trước diễn biến phức tạp, Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát Sri Lanka (STF), các đơn vị chống bạo động và lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai bên trong và xung quanh nhà tù Negombo.

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