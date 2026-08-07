Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo khẩn sau vụ xả súng tại trường học

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 7/8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ đau buồn sâu sắc trước vụ xả súng xảy ra tại trường Thepsirin, tỉnh Nonthaburi, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cứu chữa người bị thương và triển khai các biện pháp ứng phó.

Phát biểu sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Thủ tướng Anutin cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ưu tiên chăm sóc và điều trị các nạn nhân bị thương.

Ông Anutin mô tả đây là "một sự việc rất tồi tệ," đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và bày tỏ đau xót khi một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại Thái Lan.

Thủ tướng cho rằng đây cũng là một trong những lý do khiến Chính phủ không gia hạn giấy phép mang theo và sở hữu súng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Yotchanan Wongsawat gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Ông cho biết tình hình đã được lực lượng chức năng kiểm soát và bản thân đang theo dõi sát diễn biến. Đồng thời, ông chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý vụ việc.

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi người dân tránh di chuyển qua khu vực xảy ra vụ việc để tạo điều kiện cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, đồng thời đề nghị không chia sẻ hình ảnh hoặc video liên quan nhằm tôn trọng quyền riêng tư và bảo vệ tâm lý của gia đình các nạn nhân cũng như những người bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Lãnh đạo Đảng Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện, Nattapong Ruangpanyawut bày tỏ tiếc thương đối với các nạn nhân và chia sẻ mất mát với gia đình, học sinh, giáo viên cùng cán bộ, nhân viên trường Thepsirin.

Đảng của ông cho rằng dù động cơ của nghi phạm chưa được làm rõ, vụ xả súng một lần nữa cho thấy sự cần thiết phải siết chặt quản lý súng đạn và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại trường học cũng như những nơi tập trung đông người nhằm ngăn ngừa các vụ việc tương tự tái diễn.

Đảng Nhân dân đồng thời bày tỏ ủng hộ nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tình hình, hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chia sẻ hình ảnh, video về vụ việc.

Theo thông tin cập nhật của giới chức Thái Lan, vụ xả súng tại Trường Thepsirin sáng 7/8 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, gồm 3 giáo viên, 3 học sinh và nghi phạm, đồng thời 15 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch./.

Thái Lan: Xả súng gây thương vong tại trường học ở Nonthaburi Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương. Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Phần lớn người bị thương được xác định là học sinh của trường.