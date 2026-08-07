Thái Lan: Xả súng gây thương vong tại trường học ở Nonthaburi

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, một vụ xả súng xảy ra sáng 7/8 tại trường Debsirin Nonthaburi, ở quận Bang Kruai, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô thủ đô Bangkok, khiến 7 người bị thiệt mạng, bao gồm cả hung thủ.

Lực lượng chức năng Thái Lan đang khẩn trương kiểm soát tình hình và điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày.

Cảnh sát đồn Plai Bang, lực lượng đặc nhiệm của Cảnh sát tỉnh Nonthaburi cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và triển khai các biện pháp xử lý.

Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương. Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Phần lớn người bị thương được xác định là học sinh của trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên và nhân viên nhà trường đã phối hợp với lực lượng chức năng sơ tán học sinh khỏi khu vực nguy hiểm.

Cảnh sát cũng đề nghị phụ huynh và những người không liên quan không đến gần hiện trường để tạo điều kiện cho công tác cứu hộ và xử lý tình huống.

Theo thông tin cập nhật, nghi phạm được cho là vẫn còn trong khuôn viên trường tại thời điểm lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ.

Đơn vị chống khủng bố Arintharat 26 và Cảnh sát đặc nhiệm Khu vực 1 đã được điều động tham gia kiểm soát tình hình.

Trung tướng Noppasilp Phoolsawat, Chỉ huy Văn phòng Cảnh sát Thủ đô Thái Lan, cũng trực tiếp tới hiện trường để chỉ huy công tác xử lý.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân, động cơ và làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Những năm gần đây, Thái Lan ghi nhận một số vụ bạo lực nghiêm trọng liên quan đến súng, gây lo ngại trong dư luận.

Đáng chú ý là vụ tấn công tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lam Phu tháng 10/2022 khiến 38 người thiệt mạng; vụ xả súng tại trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok tháng 10/2023 làm 3 người thiệt mạng; và vụ nổ súng tại chợ Or Tor Kor ở Bangkok tháng 7/2025 khiến 5 người thiệt mạng, không tính nghi phạm.

Trước tình trạng trên, Chính phủ Thái Lan đã tăng cường các biện pháp kiểm soát súng, trong đó có siết chặt quy trình cấp phép, tăng cường kiểm tra lý lịch người xin mua hoặc sở hữu súng, đồng thời hạn chế cấp mới một số loại giấy phép mang vũ khí nơi công cộng nhằm bảo đảm an toàn xã hội./.

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