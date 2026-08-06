Thái Lan-Myanmar thúc đẩy hợp tác kinh tế và công nghệ vũ trụ

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đến Thái Lan, ngày 6/8, hai nước đã thúc đẩy hàng loạt sáng kiến hợp tác, từ khôi phục thương mại biên giới, mở rộng đầu tư đến ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó thiên tai.

Tại Diễn đàn Kinh doanh Thái Lan-Myanmar 2026 ở thủ đô Bangkok với sự tham dự của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng hơn 700 đại biểu là đại diện cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và giới kinh doanh hai nước, lãnh đạo hai nước đã đưa ra các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan và Myanmar đang hướng tới giai đoạn mới trong hợp tác kinh tế dựa trên sự tin cậy, lòng tin và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Về thương mại, hai nước nhất trí thúc đẩy các biện pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, phối hợp giải quyết các vướng mắc về quy định, đồng thời xem xét mở thêm các cửa khẩu tại những khu vực đủ điều kiện nhằm tạo thuận lợi cho thương mại biên giới.

Về đầu tư, ông Anutin khẳng định khu vực tư nhân Thái Lan tiếp tục tin tưởng vào tiềm năng phát triển dài hạn của Myanmar và sẵn sàng mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản, cơ sở hạ tầng, du lịch và các ngành công nghiệp tương lai.

Thủ tướng Thái Lan nhận định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang có những thay đổi, các quốc gia có khả năng kết nối hiệu quả về con người, thương mại và đầu tư sẽ có nhiều cơ hội phát triển.

Cùng ngày, dưới sự chứng kiến của hai nhà lãnh đạo, Cơ quan phát triển công nghệ vũ trụ và địa tin học Thái Lan (GISTDA) và Cơ quan Vũ trụ Myanmar đã trao đổi Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác ứng dụng công nghệ viễn thám Trái Đất vì mục đích hòa bình.

Giám đốc GISTDA Pakorn Arphaphan cho biết Thái Lan và Myanmar có đường biên giới chung dài hơn 2.400km, cùng chia sẻ nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, lưu vực sông và các hệ sinh thái liên kết.

Vì vậy, việc tăng cường trao đổi dữ liệu và sử dụng công nghệ viễn thám có ý nghĩa quan trọng trong giám sát, quản lý tài nguyên, hỗ trợ ra quyết định và giảm thiểu tác động từ các vấn đề môi trường, thiên tai tại khu vực biên giới.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong ứng dụng công nghệ viễn thám Trái Đất và dữ liệu vệ tinh phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả ứng phó với thiên tai.

Hợp tác giữa hai bên cũng bao gồm việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ và địa tin học trong lĩnh vực nông nghiệp, theo dõi việc sử dụng đất và nâng cao năng lực nguồn nhân lực.

Hiện, GISTDA và Cơ quan Vũ trụ Myanmar đang tiếp tục trao đổi, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, hướng tới tạo ra những kết quả thiết thực và mang lại lợi ích chung, bền vững cho hai nước./.

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