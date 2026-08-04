Thủ tướng Thái Lan đề xuất 3 ưu tiên cho tương lai ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới thăm Ban Thư ký ASEAN tại thủ đô Jakarta và trình bày bài phát biểu chính sách về tương lai của ASEAN.

Phát biểu chào mừng, Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hourn đánh giá chuyến thăm của Thủ tướng Anutin mang ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen, từ căng thẳng địa chính trị, phân mảnh kinh tế, biến động chuỗi cung ứng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi công nghệ đến các nguy cơ an ninh phi truyền thống.

Ông Cao Kim Hourn nhấn mạnh những thách thức này ngày càng cho thấy tầm quan trọng của đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, cũng như yêu cầu nâng cao năng lực phối hợp của các quốc gia thành viên nhằm đáp ứng hiệu quả nhu cầu và nguyện vọng của người dân.

Ông khẳng định Ban Thư ký ASEAN cam kết hỗ trợ Thái Lan và các nước thành viên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, hướng tới một ASEAN thích ứng, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Trong bài phát biểu chính sách, Thủ tướng Anutin khẳng định Thái Lan tự hào là một trong 5 quốc gia sáng lập ASEAN và sẽ tiếp tục đóng góp vào tiến trình phát triển của tổ chức khu vực này.

Tổng Thư ký ASEAN Cao Kim Hourn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Trước những thách thức mới khi cạnh tranh chiến lược tác động ngày càng sâu rộng, ông cho rằng ASEAN cần tập trung vào 3 ưu tiên gồm củng cố chủ nghĩa khu vực, nâng cao khả năng chống chịu và bảo đảm vai trò, vị thế lâu dài của ASEAN.

Nhà lãnh đạo Thái Lan nhấn mạnh, trong một thế giới ngày càng phân mảnh, sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết.

Theo ông, các nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vẫn là nền tảng của ASEAN, nhưng cần được vận dụng linh hoạt và thực chất nhằm duy trì đoàn kết, đồng thời nâng cao hiệu quả hành động chung.

Bên cạnh đó, ASEAN cũng cần chủ động nâng cao khả năng chống chịu thông qua tăng cường hội nhập, xây dựng các chuỗi cung ứng đáng tin cậy, củng cố an ninh năng lượng, thúc đẩy kết nối số và nâng cao năng lực công nghệ. Song song với đó, ASEAN cần mở rộng quan hệ với các đối tác nhằm đa dạng hóa hợp tác, giảm phụ thuộc và duy trì quyền tự chủ chiến lược.

Thủ tướng Anutin đề xuất ASEAN mở rộng quan hệ với các cường quốc tầm trung và các đối tác phương Nam toàn cầu có cùng cam kết đối với trật tự quốc tế rộng mở, bao trùm và dựa trên luật lệ. Việc đa dạng hóa quan hệ hợp tác sẽ giúp ASEAN giảm phụ thuộc, mở rộng các lựa chọn và duy trì quyền tự chủ chiến lược.

Ông khẳng định: “Vai trò và vị thế của ASEAN không phải là điều đương nhiên có được. ASEAN cần tạo dựng điều đó bằng những đóng góp mang tính xây dựng đối với các vấn đề khu vực và toàn cầu, và trên hết là bằng những giá trị mang lại cho người dân.”

Cũng theo ông Anutin, ASEAN cần tiếp tục củng cố các thể chế để bảo đảm những quyết định chung được triển khai thành hành động cụ thể. Thái Lan sẽ tiếp tục đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN vững mạnh từ bên trong, có khả năng chống chịu trước các sức ép bên ngoài, duy trì quyền tự chủ chiến lược thông qua mạng lưới đối tác rộng mở và luôn đáp ứng lợi ích của người dân.

Đây chính là tương lai mà Thái Lan mong muốn và các quốc gia thành viên ASEAN cần cùng nhau kiến tạo, để hiệp hội tiếp tục là trụ cột của hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á, đồng thời là một tổ chức đáng tin cậy, có đóng góp tích cực cho khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trụ sở Ban Thư ký ASEAN, Thủ tướng Thái Lan còn tham gia các hoạt động như trồng cây, ký sổ lưu niệm và trao tặng một tác phẩm nghệ thuật từ Thái Lan cho ASEAN./.

Diễn đàn Tương lai ASEAN: Đối thoại chính đảng thúc đẩy cộng đồng vững mạnh Hoạt động đối thoại giữa các chính đảng ở Đông Nam Á là cơ chế bổ sung cho các cơ chế chính thức của ASEAN, nhằm xây dựng lòng tin chính trị và thống nhất hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN năm 2045.

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