Thái Lan: Lạm phát hạ nhiệt nhưng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng

Văn phòng Chính sách và Chiến lược Thương mại (TPSO) thuộc Bộ Thương mại Thái Lan mới đây cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 7/2026 tăng 1,95% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 2,42% của tháng Sáu. Tuy nhiên, áp lực giá cả vẫn hiện hữu do tác động từ khó khăn trong vấn đề năng lượng toàn cầu.

Theo TPSO, chỉ số CPI tháng 7 của Thái Lan đạt 102,1 điểm. Lạm phát tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ giá nhiên liệu trong nước vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh xung đột kéo dài tại Trung Đông ảnh hưởng đến giá năng lượng và làm tăng chi phí vận tải công cộng.

Bên cạnh đó, giá thực phẩm chế biến sẵn tăng trên diện rộng, trong khi giá rau tươi cũng tăng do nền giá thấp của năm trước và tác động của hiện tượng El Niño cường độ yếu.

So với tháng trước, CPI tháng Bảy giảm 0,73%, chủ yếu nhờ giá nhiên liệu hạ nhiệt. Theo TPSO, giá dầu bán lẻ giảm từ gần 37 baht/lít trong tháng 6 xuống còn 36,16 baht/lít vào giữa tháng Bảy.

Bộ Năng lượng Thái Lan cũng triển khai các biện pháp bình ổn giá dầu, góp phần hạn chế tác động của yếu tố chi phí đẩy đối với lạm phát. Bình quân 7 tháng đầu năm 2026, lạm phát của Thái Lan tăng 1,21% so với cùng kỳ năm trước.

TPSO dự báo lạm phát trong tháng 8 sẽ tiếp tục ở mức dương do giá nhiên liệu nhiều khả năng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước, giá thực phẩm chế biến sẵn tiếp tục tăng, chi phí đi lại gia tăng và giá rau tươi có thể chịu thêm tác động từ diễn biến của hiện tượng El Niño.

Cơ quan này giữ dự báo lạm phát cả năm 2026 ở mức 1,5-2,0%, song cho rằng triển vọng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là diễn biến giá dầu thế giới. Theo TPSO, nếu giá dầu diesel tăng lên khoảng 40,24-47,50 baht/lít, lạm phát có thể tăng tới 3%.

Tuy nhiên, TPSO đánh giá nguy cơ nền kinh tế Thái Lan rơi vào tình trạng đình lạm hiện ở mức thấp và có xu hướng giảm, nhờ tiêu dùng tư nhân và niềm tin của người tiêu dùng tiếp tục phục hồi, trong khi hoạt động xuất khẩu, đầu tư vẫn khả quan và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp./.

Kết nối đầu tư, phát triển đô thị thông minh với Thái Lan Phiên thảo luận “Kết nối Thái Lan và Việt Nam: Thành phố thông minh - Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững" là điểm nhấn của chương trình “Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ 2026.”