Thái Lan: Ôtô lao vào trung tâm chăm sóc trẻ làm khoảng nạn nhân bị thương

Truyền thông Thái Lan đưa tin ngày 7/8, một xe ôtô con bị mất lái đã lao vào Trung tâm phát triển trẻ em Ban Nong Song Ton, huyện Mueang Kanchanaburi, tỉnh Kanchanaburi, miền Tây nước này.

Theo tờ The Nation, chiếc xe lao vào trung tâm đúng thời điểm các em nhỏ đang ngủ trưa.

Vụ tai nạn đã khiến kết cấu tòa nhà và vật dụng bên trong lớp học bị hư hại.

Báo cáo sơ bộ của lực lượng cứu hộ tại hiện trường cho biết khoảng 15 em nhỏ bị thương trong vụ việc. Nhiều em bị hoảng loạn.

Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Thái Lan: Xả súng gây thương vong tại trường học ở Nonthaburi Lực lượng cứu hộ cho biết có khoảng 15-20 người bị thương. Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển tới bệnh viện điều trị. Phần lớn người bị thương được xác định là học sinh của trường.