Sri Lanka tăng cường ngăn chặn trang web cá cược trực tuyến

Ngày 7/8, Bộ Kinh tế kỹ thuật số Sri Lanka cho biết trong chiến dịch trấn áp hoạt động cờ bạc trái phép, nước này đã bổ sung gần 100 trang web cá cược trực tuyến vào danh sách cấm.



Theo bộ trên, nhà chức trách đã cấm hoạt động đối với 98 trang web cá cược trực tuyến chỉ hai ngày sau khi ra quyết định tương tự với 24 trang web, trong đó có các trang web như stake.com, bet365.com, betway.com và 1xBet.com.

Bộ Kinh tế kỹ thuật số cho biết các trang web này không có giấy phép hoạt động, đồng thời cảnh báo người dân Sri Lanka rằng việc nạp tiền/đầu tư vào các trang web này là vi phạm pháp luật. Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phải thực thi lệnh cấm này ngay lập tức.



Cờ bạc trực tuyến là hoạt động được luật định tại Sri Lanka, tuy nhiên các nhà điều hành phải đăng ký với cơ quan chức năng và trả phí cấp phép hoạt động cho chính phủ./.

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