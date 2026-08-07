Ớt nhập khẩu từ Mexico khiến hàng trăm người tiêu dùng Mỹ nhiễm khuẩn Salmonella

Giới chức y tế Mỹ hôm 6/8 xác nhận lô ớt jalapeño nhập khẩu từ bang Sinaloa của Mexico là nguồn lây trong đợt bùng phát vi khuẩn Salmonella tại nước này, khiến ít nhất 345 người tại 27 bang mắc bệnh, trong đó 36 trường hợp phải nhập viện. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn kết quả điều tra của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cho biết lô ớt trên được phân phối bởi Công ty Coast Citrus Distributors (bang California). Sau khi xác định mối liên hệ giữa lô hàng và các ca bệnh, doanh nghiệp này đã chủ động thu hồi toàn bộ sản phẩm liên quan.

Điều tra dịch tễ cho thấy 177 trong số 191 bệnh nhân được phỏng vấn, tương đương 93%, đã sử dụng các món ăn có chứa ớt jalapeño tại các nhà hàng Mexico trong khoảng thời gian từ ngày 14/6 đến 14/7.

Hai chuỗi nhà hàng nổi tiếng của Mỹ là Chipotle Mexican Grill và Qdoba đã ngừng sử dụng lô ớt nghi nhiễm từ cuối tháng 7 và thay thế bằng nguồn cung khác. CDC khẳng định hiện hai hệ thống này không còn gây nguy cơ đối với người tiêu dùng.

FDA đang tiếp tục truy xuất nguồn gốc để xác định liệu lô ớt bị nhiễm khuẩn có được phân phối tới các siêu thị hoặc các kênh bán lẻ khác hay không, đồng thời không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi thu hồi nếu phát hiện thêm các sản phẩm liên quan.

Salmonella là một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm. Vi khuẩn này thường lây truyền qua thực phẩm hoặc nước uống bị nhiễm khuẩn, gây các triệu chứng như tiêu chảy, sốt, đau bụng, buồn nôn và nôn ói, thường xuất hiện sau 6 giờ đến 6 ngày kể từ khi nhiễm.

Đa số người bệnh có thể tự hồi phục sau 4-7 ngày, tuy nhiên trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có hệ miễn dịch suy giảm có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng như mất nước, nhiễm khuẩn huyết hoặc nhiễm trùng lan sang các cơ quan khác, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Salmonella là một trong những tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm.

Vụ việc được đánh giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản của Mexico sang thị trường Mỹ trong bối cảnh hai nước có quan hệ thương mại nông nghiệp mật thiết. Mexico hiện là nhà cung cấp rau quả tươi lớn nhất cho Mỹ, trong đó các loại ớt là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

Riêng bang Sinaloa, nơi được xác định là nguồn gốc của lô hàng nói trên, là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất Mexico, mỗi năm cung cấp lượng lớn rau quả cho thị trường nội địa và xuất khẩu, đặc biệt sang Mỹ.

Đây không phải là lần đầu nông sản Mexico bị liên quan đến các vụ bùng phát dịch bệnh do thực phẩm tại Mỹ. Trong những năm gần đây, một số mặt hàng như hành tây, dưa lưới, dưa chuột và các loại rau ăn lá cũng từng bị điều tra hoặc thu hồi do nghi nhiễm Salmonella hoặc vi khuẩn E. coli.

Các vụ việc này đã thúc đẩy hai nước tăng cường phối hợp trong công tác truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch và kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng nông sản xuyên biên giới.

Jalapeño là một trong những giống ớt đặc trưng của Mexico, được sử dụng phổ biến trong ẩm thực tại quốc gia Bắc Mỹ này cũng như nhiều nước khác dưới dạng tươi, ngâm chua hoặc chế biến.

Mexico hiện là nhà sản xuất và xuất khẩu ớt jalapeño lớn nhất thế giới, trong đó bang Sinaloa là một trong những vùng trồng trọng điểm nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi và hệ thống sản xuất quy mô lớn.

Theo Bộ Nông nghiệp Mexico, hơn 98% sản lượng ớt xuất khẩu của nước này được tiêu thụ tại thị trường Mỹ, trong khi phần còn lại được xuất sang Canada, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và một số nước Trung Mỹ.

Năm 2025, Mexico xuất khẩu các loại ớt tươi và chế biến đạt kim ngạch trên 1,9 tỷ USD, trong đó riêng thị trường Mỹ chiếm khoảng 1,85 tỷ USD, khẳng định vị thế là nguồn cung ớt lớn nhất cho quốc gia láng giềng./.

Bùng phát bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết gần 100 người đã bị nhiễm bệnh Salmonella tại nhiều bang ở Mỹ trong vụ bùng phát dịch bệnh liên quan đến trứng bị thu hồi.