Chưa có bằng chứng truyền máu trẻ giúp chống lão hóa

Ý tưởng sử dụng máu của người trẻ để làm chậm quá trình lão hóa đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học và công chúng. Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng cho thấy truyền máu hoặc huyết tương trẻ có thể giúp con người trẻ lại, kéo dài tuổi thọ hay “đẩy lùi cái chết.”

Tỷ phú công nghệ Mỹ Bryan Johnson, người nổi tiếng với các chương trình chống lão hóa, từng gây chú ý khi truyền huyết tương của con trai 17 tuổi cho bản thân và truyền máu của mình cho người cha 70 tuổi.

Ông cho rằng phương pháp này có thể cải thiện sức khỏe và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, những tuyên bố trên chưa được các nghiên cứu khoa học độc lập xác nhận.

Sự quan tâm đối với “máu trẻ” bắt nguồn từ các thí nghiệm trên chuột. Khi hệ tuần hoàn của chuột già được kết nối với chuột trẻ, một số nghiên cứu cho thấy cơ thể chuột già có thể cải thiện khả năng phục hồi cơ và tái tạo một số mô.

Các nhà khoa học cho rằng máu trẻ có thể chứa những protein hoặc phân tử hỗ trợ quá trình phục hồi của cơ thể.

Tuy nhiên, các kết quả này chưa thể áp dụng trực tiếp cho con người. Một số nghiên cứu còn cho thấy việc loại bỏ những yếu tố có hại tích tụ trong máu già có thể quan trọng hơn việc bổ sung các thành phần từ máu trẻ. Vì vậy, giới khoa học hiện tập trung tìm hiểu các cơ chế gây lão hóa thay vì tìm kiếm một loại “thuốc trường sinh” trong máu.

Từ những kết quả ban đầu, một số doanh nghiệp đã phát triển dịch vụ truyền huyết tương của người trẻ với giá hàng nghìn USD. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo rằng chưa có bằng chứng lâm sàng đáng tin cậy cho thấy phương pháp này có thể chống lão hóa hoặc phòng ngừa các bệnh như Alzheimer.

Việc truyền huyết tương cũng có thể gây ra những rủi ro như phản ứng miễn dịch, nhiễm trùng hoặc các biến chứng liên quan đến truyền máu.

Các nghiên cứu trên người hiện mới ghi nhận một số thay đổi về phản ứng viêm và các chỉ dấu sinh học. Những kết quả này chưa chứng minh rằng con người có thể trẻ lại hoặc sống lâu hơn.

Các nhà khoa học cần tiến hành những thử nghiệm quy mô lớn và theo dõi trong thời gian dài để đánh giá hiệu quả thực sự.

Theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của nghiên cứu về “máu trẻ” có thể không phải là tạo ra một phương pháp giúp con người sống mãi, mà là tìm ra các phân tử và cơ chế có liên quan đến quá trình lão hóa. Từ đó, các nhà khoa học có thể phát triển những phương pháp điều trị mới nhằm cải thiện sức khỏe và kéo dài thời gian sống khỏe mạnh.

Vì vậy, dù nghiên cứu về máu trẻ đang mở ra nhiều hướng đi mới, “thuốc trường sinh” vẫn còn là một giấc mơ xa. Với các bằng chứng hiện nay, chưa có cơ sở khoa học để khẳng định truyền máu của người trẻ hơn có thể đảo ngược tuổi tác hoặc ngăn chặn cái chết./.

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