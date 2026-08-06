Chó "không gây dị ứng" - bước tiến mới của công nghệ chỉnh sửa gene

Nhờ công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR, các nhà khoa học Mỹ lần đầu tiên tạo thành công những con chó ít gây dị ứng , mở ra triển vọng giúp hàng triệu người bị dị ứng với chó có thể nuôi thú cưng trong tương lai.

Nghiên cứu do Công ty Kindred Companion Sciences thực hiện và công bố ngày 5/8 trên tạp chí CRISPR Journal.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR để tạo ra hai chó cái giống Beagle có tên Bailey và Alfie, trong đó gene sản sinh protein gây dị ứng chính đã được vô hiệu hóa.

Theo nhóm nghiên cứu, các xét nghiệm cho thấy nước bọt và lông của Bailey và Alfie không còn chứa loại protein gây dị ứng chủ yếu ở chó.

Trong thử nghiệm trên nhà di truyền học Matt Walker - người bị dị ứng với chó - các mẫu lấy từ hai con Beagle này không gây phản ứng dị ứng trên da, trong khi mẫu từ chó Poodle và Goldendoodle vẫn gây phản ứng.

Để tạo ra Bailey và Alfie, các nhà khoa học đã chỉnh sửa bộ gene trong tế bào da của chó trong phòng thí nghiệm, sau đó chuyển vật liệu di truyền đã chỉnh sửa vào trứng, cấy vào một chó cái giống beagle mang thai hộ. Hai chó con khỏe mạnh được sinh ra vào tháng 9/2024.

Ông Matt Walker cho biết dù bản thân vẫn bị dị ứng với chó thông thường, ông có thể ôm, vuốt ve và chơi đùa với Bailey mà không xuất hiện các triệu chứng như hắt hơi, ngứa mắt hay phát ban.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng sẽ cần thêm nhiều năm nghiên cứu trước khi công nghệ này có thể được ứng dụng rộng rãi.

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung đánh giá tác động lâu dài của việc chỉnh sửa gene đối với sức khỏe của vật nuôi, đồng thời thử nghiệm trên nhiều người bị dị ứng để xác định mức độ hiệu quả của phương pháp.

Tiến sỹ Jeff SoRelle, chuyên gia giải phẫu bệnh tại Trung tâm Y khoa Đại học Texas Southwestern, nhận định kết quả nghiên cứu rất triển vọng, song lưu ý protein bị loại bỏ mới chỉ là nguyên nhân chính chứ không phải nguyên nhân duy nhất gây dị ứng ở chó.

Vì vậy, vẫn cần thêm các thử nghiệm để xác định liệu phương pháp này có thể giúp giảm triệu chứng dị ứng trên diện rộng hay không.

Trong khi đó, nhà đạo đức sinh học Arthur Caplan thuộc Đại học New York cho rằng công nghệ mới có thể giúp nhiều người có cơ hội nuôi thú cưng hơn, nhưng cũng có nguy cơ làm giảm nhu cầu nhận nuôi những con vật đang chờ được cứu hộ tại các trung tâm bảo trợ.

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng sẽ tiếp tục thử nghiệm công nghệ này trên các giống chó khác, trong đó có chó nghiệp vụ, nhằm tiến tới tạo ra các dòng chó ít gây dị ứng trong tương lai./.

Chó có thể học từ vựng bằng cách “nghe lỏm” như trẻ nhỏ Những con chó nhóm “Gifted Word Learner” có thể ghi nhớ tên đồ vật với độ chính xác lên tới 90%, ngay cả khi chúng không được dạy trực tiếp mà chỉ nghe con người nhắc đến trong sinh hoạt hàng ngày.