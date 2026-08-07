Đời sống

Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường truy quét IS, bắt giữ hơn 100 nghi phạm

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến dịch được tiến hành đồng thời tại 30 tỉnh, do các lực lượng hiến binh địa phương phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Tổng tư lệnh Hiến binh.

Phan An
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/8, lực lượng hiến binh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 104 nghi phạm liên quan đến tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong các chiến dịch truy quét được triển khai đồng loạt trên cả nước.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các chiến dịch được tiến hành đồng thời tại 30 tỉnh, do các lực lượng hiến binh địa phương phối hợp với Cục Chống khủng bố thuộc Bộ Tổng tư lệnh Hiến binh và các công tố viên địa phương thực hiện.

Các nghi phạm bị cáo buộc tham gia hoạt động của IS, cung cấp hỗ trợ tài chính cho IS thông qua các cá nhân có liên hệ với tổ chức này và các tổ chức cứu trợ giả mạo, đồng thời truyền bá tư tưởng cực đoan của IS trên mạng xã hội.

Hiện các công tố viên đã mở cuộc điều tra đối với các nghi phạm nói trên.
Thổ Nhĩ Kỳ chính thức liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2013 và đã trở thành mục tiêu tấn công của tổ chức này.

Để đáp trả, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường các chiến dịch chống khủng bố cả trong và ngoài lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà nước Hồi giáo IS #Khủng bố #Tổ chức khủng bố IS Thổ Nhĩ Kỳ
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