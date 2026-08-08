Bí thư Thành ủy Hà Nội thúc tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm Nam Thủ đô

Ngày 8/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm ở phía Nam Thủ đô.

Hai dự án được kiểm tra gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 và Dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình-Ba Sao-Bái Đính, đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn-Tam Chúc.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3 có chiều dài khoảng 3,4 km.

Điểm đầu dự án giao với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, điểm cuối giao với đường Vành đai 3; mặt cắt ngang nền đường điển hình rộng 60m.

Dự án được khởi công ngày 19/7/2023, thời gian thi công theo hợp đồng là 760 ngày. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng là 322.062m2, với 2.524 phương án.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã thu hồi 259.217,4m2, đạt 80,4%; phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Dự án được chia thành ba gói thầu xây lắp. Tổng giá trị thực hiện đến nay đạt 297,98 tỷ đồng trên tổng giá trị 2.024,47 tỷ đồng, tương đương 14,72%. Diện tích mặt bằng có thể tổ chức thi công mới đạt khoảng 3,1 ha trên tổng số 32,2 ha.

Lũy kế giải ngân toàn dự án đến thời điểm báo cáo đạt 1.057,27 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 3.241,55 tỷ đồng, tương đương khoảng 32,61%. Dự kiến giải ngân vốn năm 2026 là 109,4 tỷ đồng trên kế hoạch 196 tỷ đồng, đạt 56%.

Trực tiếp kiểm tra công trường, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, dự án có vai trò quan trọng đối với giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, việc triển khai dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Qua đó, yêu cầu xã Thanh Trì, phường Yên Sở và các địa phương liên quan hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại trong tháng 9/2026, bàn giao cho nhà thầu tổ chức thi công.

Các đơn vị liên quan tập trung thực hiện đoạn tuyến dài 800m nối từ Cầu Giẽ đến Quốc lộ 1A, bảo đảm đồng bộ với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân-Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. Công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến này cũng phải hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đối với công tác thi công, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cùng các nhà thầu được bàn giao mặt bằng đến đâu, đẩy nhanh thi công đến đó, bảo đảm chất lượng và tiến độ dự án; giao Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát. Nếu phải điều chỉnh phương án, giải pháp kỹ thuật, việc này phải hoàn thành trong tháng 8/2026, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công.

Công trường thi công Dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, thực hiện hiệu quả từng nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án trong quý 4 năm 2027.

Dự án xây dựng tuyến đường Mỹ Đình-Ba Sao-Bái Đính, đoạn nối từ đường trục phía Nam đến đường Hương Sơn-Tam Chúc, có tổng chiều dài 12,5 km, mặt cắt ngang 21 m, tốc độ thiết kế 80 km/giờ.

Điểm đầu tuyến giao với đường trục phía Nam tại Km31+800, điểm cuối giao với đường Hương Sơn-Tam Chúc. Dự án được thực hiện trên địa bàn các xã Ứng Hòa, Hòa Xá và Hương Sơn, thành phố Hà Nội, với tổng mức đầu tư 2.080,356 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 17/5/2025, thời gian thi công theo hợp đồng là 23 tháng, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2027. Tổng diện tích phải giải phóng mặt bằng của dự án là 422.053m2.

Đến nay, diện tích đã được bàn giao để thi công là 382.835m2, đạt 90,7%. Toàn tuyến gồm một gói thầu xây lắp. Tổng giá trị thực hiện đến thời điểm này đạt 267,6 tỷ đồng trên tổng giá trị 1.338,031 tỷ đồng, tương đương khoảng 20%. Chiều dài mặt bằng có thể tổ chức thi công đạt 10,42km.

Tại cầu Ngoại Độ và cầu Sông Đáy, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục cọc khoan nhồi, mố, trụ và bệ đúc dầm. Dự án nằm trong danh mục công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, tiến độ tổng thể vẫn chưa đáp ứng yêu cầu so với mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 6 và tháng 7/2026.

Để hoàn thành dự án trong quý 4 năm 2027, chậm nhất trong tháng 8/2026, Ủy ban Nhân dân các xã phải hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có việc di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật nổi, ngầm.

Kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là tuyến đường kết nối quan trọng; khi hoàn thành sẽ góp phần thu hút du khách đến quần thể di tích, danh thắng Hương Sơn.

Các đơn vị, địa phương liên quan cần chủ động triển khai dự án, bảo đảm tiến độ đề ra. Xã Hương Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, sớm bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung nhân lực, vật lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm an toàn, chất lượng công trình; hoàn thành và đưa toàn tuyến vào khai thác, sử dụng trong quý 4 năm 2027./.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm tra tiến độ các dự án, công trình trọng điểm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đề nghị các đơn vị tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.