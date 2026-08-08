Ghe gỗ phát nổ trên sông Sài Gòn khiến một người thiệt mạng

Sáng 8/8, một ghe gỗ đang di chuyển trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Bình Quới, Thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ phát nổ rồi bốc cháy dữ dội khiến 3 người trên ghe văng xuống sông, một phụ nữ thiệt mạng.

Vụ nổ và cháy khiến chiếc ghe gỗ cùng các vật dụng trên ghe bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể liên quan đến việc bình gas phát nổ.

Danh tính các nạn nhân đang được xác định. Cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc và thống kê thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực phường Bình Quới nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực sông Sài Gòn. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên, bao trùm chiếc ghe gỗ và tạo cột khói lớn trên mặt sông.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Quới phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) và Cảnh sát đường thủy (Phòng PC08), Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, vụ nổ khiến 3 người trên ghe văng xuống sông. Một phụ nữ đã tử vong; hai người còn lại được những người đi ghe gần đó cứu, đưa vào bờ./.

Nổ bình ga tàu cá trên biển, 6 ngư dân được cứu sống kịp thời Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 7/5, tàu cá QB-92198-TS khi đang neo đậu tại khu vực cách đảo Cồn Cỏ khoảng 5 hải lý về hướng Đông bất ngờ bị nổ bình gas, gây cháy toàn bộ tàu.