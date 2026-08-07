Xã hội

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cứu nạn thành công ngư dân gặp tai nạn trên biển

Đồn Biên phòng Cửa Sót (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng, vượt điều kiện thời tiết khó khăn, kịp thời tiếp cận, sơ cứu và đưa ngư dân Nguyễn Anh Hùng gặp tai nạn khi đánh bắt hải sản vào bờ an toàn.

Hoàng Ngà
(Ảnh minh họa. Hồng Đạt/TTXVN)
(Ảnh minh họa. Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 7/8, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nạn một ngư dân gặp tai nạn lao động khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo về việc ngư dân Nguyễn Anh Hùng (sinh năm 1980, trú tại xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), chủ phương tiện kiêm thuyền trưởng tàu cá NA-90934-TS bị tai nạn lao động khi đang cùng 4 thuyền viên kéo lưới đánh bắt hải sản tại vị trí cách bờ khoảng 15 hải lý.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có lực lượng quân y, lập tức di chuyển ra hiện trường thực hiện công tác cứu nạn. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng lớn và khoảng cách xa bờ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá, sơ cứu và xử lý y tế kịp thời cho nạn nhân.

Hiện lực lượng cứu nạn đã phối hợp với các ngư dân đưa ngư dân Nguyễn Anh Hùng về đến cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) an toàn để tiếp tục theo dõi, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngư dân #Biên phòng #Đánh bắt hải sản #Hà Tĩnh Hà Tĩnh
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