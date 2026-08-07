Xã hội

Hai người trọng thương do cây đổ ngang đường đè trúng

Anh N. V. P và D. V. V đang di chuyển bằng xe gắn máy trên đường liên xã Tà Đùng-Quảng Sơn thì bị 1 cây rừng ngã ngang đường đè trúng. Hậu quả là 2 nạn nhân bị vỡ xương trán, xương gò má, xương mũi...

Hưng Thịnh

Chiều 7/8, lãnh đạo Trạm Y tế xã Quảng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn do cây đổ trên đường liên xã khiến hai người bị thương nặng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, anh N. V. P (43 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long) và D. V. V (40 tuổi, trú xã Quảng Sơn) đang di chuyển bằng xe gắn máy trên đường liên xã Tà Đùng-Quảng Sơn thì bị một cây rừng ngã ngang đường đè trúng. Hậu quả là hai nạn nhân bị vỡ xương trán, xương gò má, xương mũi...

Sau khi sơ cứu, do bị chấn thương nặng nên Trạm Y tế xã Quảng Sơn đã chuyển cả hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông (phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều trị.

Được biết, hai anh đang trên đường đi mua sầu riêng trở về nhà thì bị nạn.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và lực lượng Công an, dân quân xã đã hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu, đồng thời tập trung xử lý cây cối ngã đổ, đảm bảo việc lưu thông qua khu vực này.

Lâm Đồng đang vào cao điểm mùa mưa lũ và việc lưu thông trên nhiều tuyến đường giao thông tiềm ẩn nguy cơ tai nạn do sạt lở đất, cây cối gãy đổ. Ngành chức năng và chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thận trọng khi lưu thông qua các tuyến đường này, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa, gió lớn để phòng tránh các tai nạn đáng tiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cây đổ #tai nạn #cây cối gãy đổ Lâm Đồng
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