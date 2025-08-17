Quảng Trị: Cây phượng lớn bật gốc đổ đè lên 2 xe máy đang lưu thông

Tối 17/8, Ủy ban Nhân dân phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xác nhận một cây xanh trên địa bàn bất ngờ bật gốc, đổ ra đường, đè trúng 2 xe máy đang lưu thông. Rất may không có thiệt hại về người.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, một cây phượng lớn bất ngờ bị bật gốc, đổ xuống đường Hàm Nghi, đoạn qua khu vực dân cư đông đúc, nhiều phương tiện giao thông qua lại.

Cây phượng lớn ngã đổ đè lên 2 chiếc xe máy. Rất may, lúc này những người trên 2 phương tiện trên đã kịp thời thoát nạn.

Tại hiện trường, gốc cây phượng bị mục ruỗng bật gốc nằm ngang, 2 chiếc xe bị thân và cành cây đè lên. Cây phượng lớn chắn ngang đường khiến các phương tiện không thể qua lại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường nhanh chóng xử lý, giải phóng tuyến đường./.

