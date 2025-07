Lâm Đồng: Cây gãy đổ do mưa bão đè trúng 2 xe ôtô ở Đà Lạt

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 21/7 đến đêm 22/7, khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 170-280mm, có nơi trên 450mm.