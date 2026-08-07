Vĩnh Long huy động nhiều nguồn tư liệu phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ

Chiều 7/8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sỹ tại khu vực Công viên thành phố Vĩnh Long (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận thông tin khoảng 10 chiến sĩ hy sinh trong đợt tiến công Vĩnh Long Tết Mậu Thân năm 1968, được cho là bị chính quyền cũ gom thi thể và đốt tại khu vực mương cạn gần cổng Nghĩa địa Đất Thánh Tây (cũ), nay thuộc Công viên thành phố Vĩnh Long, hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Long Châu.

Qua thời gian kêu gọi cung cấp thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tiếp nhận nhiều nguồn tư liệu, ý kiến nhân chứng và tài liệu lịch sử liên quan. Các thông tin thể hiện sự việc nêu trên có cơ sở, song do thông tin được thu thập qua nhiều giai đoạn, chưa đủ căn cứ để khẳng định tuyệt đối các thi thể đều là liệt sỹ và hiện nay vẫn còn hài cốt tại vị trí được phản ánh. Vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm đối chiếu, xác minh các nguồn thông tin, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhân chứng lịch sử và những người từng tham gia chiến đấu đã cung cấp thêm tư liệu, chia sẻ diễn biến sự việc, xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ, đồng thời đề nghị tỉnh sớm xem xét, đánh giá toàn diện các chứng cứ, tài liệu lịch sử để triển khai tìm kiếm, đưa các liệt sỹ về với đồng đội và gia đình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận sự hỗ trợ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương và các nhân chứng đã tích cực cung cấp thông tin.

Trên cơ sở kết quả hội thảo, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thống nhất chủ trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại các vị trí đã được thu thập tư liệu và nhân chứng cung cấp ở khu vực Công viên thành phố Vĩnh Long (phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Quân khu 9, Sở Nội vụ, Công an tỉnh và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, hồ sơ, thủ tục để triển khai theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh tinh thần "còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không để sót hài cốt liệt sỹ," đồng thời yêu cầu các lực lượng thực hiện đúng quy trình chuyên môn trong quá trình tìm kiếm. Trường hợp chưa tìm thấy hài cốt, các đơn vị tiếp tục tiếp nhận, rà soát, đối chiếu các nguồn thông tin mới với tài liệu, nhân chứng và kết quả khảo sát để phục vụ công tác xác minh.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười lưu ý, Ủy ban Nhân dân phường Long Châu khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện, đồng thời tiếp tục cung cấp thông tin phục vụ công tác rà soát, xác minh, góp phần sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn."

Thượng tá Lã Phú Huy (Đội trưởng Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9) cho biết, kết quả khảo sát thực tế và thông tin do các nhân chứng cung cấp là cơ sở quan trọng để đánh giá, xác minh tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm. Thượng tá Lã Phú Huy đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sớm triển khai phương án tìm kiếm, nghiên cứu đặc điểm địa chất và áp dụng các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Đội K90 sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình tổ chức tìm kiếm, với mong muốn sớm đưa các liệt sỹ trở về với quê hương, đồng đội.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Sơn - nhân chứng chứng kiến sự việc, cho biết là một người lính, nhiều năm qua ông luôn đau đáu về những liệt sỹ đã hy sinh nhưng chưa được quy tập. Ông luôn trân trọng, biết ơn sự hy sinh của các liệt sỹ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, nên xem việc cung cấp những thông tin mình biết là trách nhiệm của bản thân, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Qua Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, ông mong muốn tỉnh tiếp tục rà soát, xác minh và sớm triển khai các biện pháp tìm kiếm để làm sáng tỏ thông tin, đưa các liệt sỹ trở về với đồng đội, gia đình./.

Đà Nẵng: Tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sỹ từ nguồn tin của người dân Sau khi tiếp nhận thông tin về việc có 3 liệt sỹ được chôn cất tại khu vực ven sông Thu Bồn, lực lượng chức năng đã báo cáo, đề xuất tổ chức xác minh, khai quật tại khu vực nghi có hài cốt.

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