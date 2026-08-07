Tại Công văn số 7795/VPCP-CĐS, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố triển khai cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu phải đảm bảo thực chất, hiệu quả.

Công văn nêu: Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu và một số bất cập, hạn chế thời gian qua theo phản ánh của các bộ, cơ quan, địa phương, để bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà có chỉ đạo như sau:

Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các bộ ngành, địa phương

Về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố rà soát việc tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đã được công bố, bảo đảm cắt giảm dựa trên dữ liệu thực chất; trong đó phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 3695/BTP-KSTT ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Bộ Tư pháp; hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi quy định thủ tục hành chính theo yêu cầu cắt giảm dựa trên dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trước ngày 1/3/2027; hoàn thành và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu, bảo đảm kết nối, chia sẻ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính bộ, ngành, địa phương để người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức có thể thực hiện, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến dựa trên dữ liệu.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công xã Hòa Vang (Đà Nẵng) quét mã quét mã QR trên điện thoại thông minh. (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tái cấu trúc thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu đáp ứng yêu cầu; chủ trì, phối hợp với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và bộ, cơ quan liên quan tổ chức các đoàn kiểm tra tại các bộ, cơ quan, địa phương, để đánh giá tổng thể việc cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm dựa trên dữ liệu, bảo đảm hiệu quả, thực chất; đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp tổng thể, hoàn thành trước ngày 30/9/2026 và đôn đốc, theo dõi việc sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP.

Thực hiện nghiêm túc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu với các thủ tục hành chính ngoài Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan mình và danh mục thủ tục hành chính có thể cắt giảm dựa trên dữ liệu theo Văn bản số 3666/BCA-C12 ngày 16 tháng 7 năm 2026 của Bộ Công an; có ý kiến bằng văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an về danh mục này, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026; nghiêm túc thực hiện tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát các thủ tục hành chính trong danh mục kèm theo Văn bản số 3666/BCA-C12 ngày 16/7/2026, thống nhất các nội dung sau: (i) Danh mục các thủ tục hành chính, (ii) Thành phần hồ sơ cụ thể của thủ tục hành chính có thể cắt giảm, đơn giản hóa dựa trên dữ liệu, (iii) Cơ sở dữ liệu có thông tin được khai thác, sử dụng thay thế thành phần hồ sơ thủ tục hành chính; (iv) Các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, (v) Trách nhiệm chủ trì, phối hợp, (vi) Thời hạn hoàn thành; trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Ngày 15/11/ 2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu. Nghị quyết này quy định việc thay thế hoặc cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục hành chính bằng việc khai thác hoặc sử dụng thông tin tương ứng từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Nghị quyết quy định thay thế các loại giấy tờ là thành phần hồ sơ thủ tục hành chính bằng các thông tin tương ứng được khai thác từ các cơ sở dữ liệu đối với 786 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý của 14 Bộ và 1 cơ quan ngang Bộ: Bộ Công Thương; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Ngân hàng Nhà nước; Bộ Y tế; Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, Nghị quyết 66.7 đã điều chỉnh 221 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 22 Luật, 113 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 76 Thông tư, Thông tư liên tịch, 2 Quyết định của Bộ trưởng...)./.

Quy định mới về thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông Cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.