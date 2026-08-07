Nứt núi, Thanh Hóa sơ tán khẩn cấp nhiều hộ dân

Tối 7/8, bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra sạt lở đất tại một số tuyến đường. Mưa lớn cũng đã làm quả núi thuộc khu vực bản Thanh Sơn bị nứt ở taluy dương, vết nứt này kéo dài khoảng 100 mét, có vị trí rộng khoảng 0,8cm. Đây là khu vực có 17 hộ dân và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn.

Ngay sau khi xuất hiện vết nứt, Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn đã huy động lực lượng di dời khẩn cấp 5/17 hộ dân ở khu vực này và cắt cử lực lượng theo dõi, sẵn sàng di dời các hộ còn lại và Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quan Sơn khi có tình huống xấu xảy ra.

Ngoài ra, còn 8 hộ dân nằm dọc Quốc lộ 217 thuộc bản Thanh Sơn, xã Quan Sơn cũng được xác định ở khu vực có nguy cơ cao và đang được theo dõi.

Mưa lớn cũng đã làm 2 điểm sạt lở đường giao thông thuộc Quốc lộ 217, đoạn Km 143+500 thuộc bản Thanh Sơn sạt lở đất đá phía taluy đường gây cản trở giao thông.

Cùng với đó, đường xã đoạn Km 00+750 thuộc bản Thanh Sơn bị sạt lở đất đá phía taluy dương gây chia cắt giao thông. Để bảo đảm an toàn cho người dân, Ủy ban Nhân dân xã Quan Sơn đã huy động cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự, Công an xã Quan Sơn tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ cao sạt lở đất đến nơi an toàn ngay khi nhận được tin báo, tổ chức cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở đường giao thông, đồng thời huy động lực lượng để khắc phục sạt lở trong thời gian sớm nhất.

Tại xã miền núi Văn Phú, những ngày qua xảy ra mưa lớn, nước suối dâng cao khiến cầu tràn qua suối Đang trên Tỉnh lộ 530B bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Đối với các điểm bị ngập, chia cắt giao thông, xã đã thực hiện các biện pháp cảnh báo để người và phương tiện biết và phòng tránh.

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã phân công trực ban và trực chỉ huy 24/24 giờ theo quy định. Đồng thời, sẵn sàng huy động lực lượng sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn để bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Tại xã Luận Thành, mưa lớn khiến khu vực taluy dương tiếp giáp Nhà máy Giày da, may mặc và dụng cụ thể thao Luận Thành bị sạt lở đất với chiều dài đoạn sạt lở là 150 mét, khối lượng hàng nghìn m3 đất, đá đã vùi lấp, gây hư hỏng một phần diện tích nhà nồi hơi và công trình bể xử lý nước thải của nhà máy.

Bên cạnh đó, nhiều vết nứt, hàm ếch khoét sâu vào chân đồi, gây nguy cơ cao tiếp tục sạt trượt hàng nghìn m3 đất đá xuống khu vực công trình xử lý môi trường của nhà máy, đe dọa trực tiếp đến khu vực xưởng sản xuất và các công trình phụ trợ khác.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, nhà máy đã tạm dừng hoạt động tại khu vực nguy hiểm, thực hiện khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực theo dõi diễn biến sạt lở trong những ngày tới.

Chính quyền địa phương di dời người dân, tài sản khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến nay, mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường tại 37 vị trí, khối lượng khoảng 1.232m3, thuộc các tuyến Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16, Quốc lộ 217…; trên các tuyến đường tỉnh đã bị sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường tại 9 vị trí, với khối lượng khoảng 117m3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh, các vị trí sạt lở, sa bồi nêu trên không gây tắc đường. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì, các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện ngay các biện pháp xử lý, bảo đảm giao thông; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bố trí người trực gác, hướng dẫn giao thông… nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 7/8, vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 68/CĐ-PTDS ngày 7/8/2026 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó với mưa lũ./.

Cảnh báo mưa cường độ lớn trên 100mm tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.