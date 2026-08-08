Vĩnh Long: Còn thông tin là còn tìm kiếm, không bỏ sót hài cốt liệt sỹ

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) Nguyễn Thị Bé Mười cho biết với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không bỏ sót hài cốt liệt sỹ,” tỉnh đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Qua rà soát, lực lượng chuyên môn nhận định vẫn có khả năng còn sót hài cốt liệt sỹ tại một số nghĩa trang tạm đã được quy tập trước đây.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thống nhất chủ trương rà soát lại các nghĩa trang tạm được quy tập trước năm 1990 trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện. Nếu phát hiện thông tin mới, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười thông tin qua thông tin cung cấp về mộ, hài cốt liệt sỹ của Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiều nội dung đã được gửi đến Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh kèm các căn cứ, tư liệu và nhân chứng.

Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp nhận toàn bộ các thông tin, phối hợp xác minh cụ thể, tham mưu Ban Chỉ đạo những trường hợp cần thiết phải tổ chức tìm kiếm, quy tập. Công tác rà soát không thực hiện một lần rồi kết thúc, khi còn thông tin hoặc dấu hiệu nghi vấn, các lực lượng vẫn phải tiếp tục xác minh, tìm kiếm. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để làm rõ thông tin, xác định danh tính và quy tập hài cốt liệt sỹ.

Các lực lượng đang hoàn thiện công tác lấy mẫu ADN hài cốt một liệt sỹ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long thông tin hiện 36/124 xã, phường ở tỉnh có nghĩa trang tạm với 96 nghĩa trang. Hầu hết hài cốt liệt sỹ tại những nghĩa trang này đã được quy tập về các nghĩa trang hiện nay hoặc bàn giao cho gia đình quản lý.

Tuy nhiên, thực tế tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong hai năm 2025-2026 cho thấy tại một số nghĩa trang tạm, khi có thông tin hoặc nghi vấn còn sót hài cốt, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm lại vẫn phát hiện hài cốt liệt sỹ. Có nơi còn sót số lượng khá nhiều.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho chủ trương phối hợp với các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan rà soát, xác minh lại các nghĩa trang tạm được quy tập trước năm 1990. Những nơi có cơ sở hoặc còn nghi ngờ sót hài cốt liệt sỹ sẽ được tiến hành khai quật, kiểm tra lại, với tinh thần “còn thông tin là còn tìm kiếm,” kiên quyết không bỏ sót hài cốt liệt sỹ.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ; tiếp nhận nhiều nguồn tin và chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để rà soát, xác minh.

Đại biểu dâng hương các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 cùng các lực lượng đã tổ chức rà soát, tìm kiếm, quy tập tại một số vị trí có thông tin, tư liệu nghi còn hài cốt liệt sỹ. Các lực lượng đã quy tập hơn 90 hài cốt liệt sỹ; lập hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm, bảo quản và bàn giao để giám định ADN theo quy định.

Tỉnh đang lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN đối với hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin tại các nghĩa trang liệt sỹ. Đến nay, hơn 400 mẫu sinh phẩm đã được lấy và đang tiếp tục được triển khai tại các nghĩa trang còn lại.

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long đã điều chỉnh mục tiêu, tiến độ lấy và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.

Đến hết tháng 12/2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành lấy 4.871 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin tại 29 nghĩa trang liệt sỹ cùng các hài cốt liệt sỹ được tìm kiếm, quy tập, rút ngắn 5 tháng so với kế hoạch trước đây.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai, bảo đảm hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra./.

Vĩnh Long huy động nhiều nguồn tư liệu phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sỹ Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long thống nhất triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Công viên thành phố Vĩnh Long, với quyết tâm làm sáng tỏ thông tin và không để sót hài cốt liệt sỹ.