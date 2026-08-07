Áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới Việt Nam?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới không thay đổi về cường độ, di chuyển nhanh hơn, ít có khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta.

Hồi 19 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Đến 7 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5 -10 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 19 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Sức gió dưới cấp 6 và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Trị chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới Công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển tăng cường theo dõi áp thấp nhiệt đới, kiểm đếm tàu thuyền và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.