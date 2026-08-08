Metro Nhổn-Ga Hà Nội đã “cõng” hơn 14 triệu lượt khách sau 2 năm khai thác

Sau 2 năm đưa vào khai thác thương mại (từ ngày 8/8/2024 đến ngày 8/8/2026), tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong công tác vận hành và phục vụ hành khách trên của thành phố.

Cụ thể, trong thời gian này, tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội đã vận hành 157.955 lượt tàu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời phục vụ gần 14,2 triệu lượt hành khách, với sản lượng bình quân đạt khoảng từ 30.000 hành khách/ngày.

Riêng 8 tháng của năm 2026 (từ ngày 1/1-8/8), tuyến đã phục vụ 4.264.173 lượt hành khách, tăng khoảng 20,87% so với cùng kỳ năm 2025 (đạt 3.527.937 lượt hành khách).

“Những kết quả đạt được cho thấy nhu cầu sử dụng giao thông công cộng ngày càng tăng và sự chuyển biến tích cực trong thói quen đi lại của người dân theo hướng văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần giảm áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển giao thông xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống,” lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) đánh giá.

Tuyến Metro Nhổn-Ga Hà Nội cũng là tuyến đường sắt đô thị thứ hai của Thủ đô Hà Nội (sau Cát Linh-Hà Đông) và từng bước khẳng định vai trò là một phương thức vận tải công cộng hiện đại, an toàn và thuận tiện, góp phần thay đổi thói quen đi lại của người dân, giảm áp lực giao thông đô thị, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xanh và bền vững.

Trong thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường kết nối metro với các loại hình giao thông khác; mở rộng tiện ích tại nhà ga; chủ động nâng cao năng lực bảo trì, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, vận hành; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần xây dựng hệ thống đường sắt đô thị hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô./.

Hà Nội: Các tuyến metro ngày càng đông hành khách nhờ tiện lợi và đúng giờ Với ưu thế như đúng giờ, thuận tiện và góp phần giảm ùn tắc giao thông, các tuyến thuộc hệ thống Hà Nội Metro ngày càng thu hút đông đảo hành khách, đặc biệt trong giờ cao điểm.