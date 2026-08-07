Cảnh sát giao thông triển khai chiến dịch nâng cao kỹ năng lái xe môtô, xe gắn máy

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, 7 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 7.987 vụ tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến xe môtô, xe gắn máy, làm 4.906 người chết và 4.726 người bị thương.

Tai nạn liên quan xe máy chiếm hơn 90% tổng số vụ, gần 89% số người tử vong và hơn 91% số người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Qua phân tích dữ liệu cho thấy người điều khiển xe máy gây tai nạn chủ yếu ở nhóm tuổi 30-55, chiếm gần 50%. Phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ lỗi chủ quan như chuyển hướng không đúng quy định, đi sai làn đường, không chú ý quan sát, vượt xe sai quy định hoặc điều khiển phương tiện theo thói quen, thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

Điểm đáng chú ý là nhiều người đã được cấp giấy phép lái xe từ nhiều năm trước nhưng chưa từng được cập nhật kiến thức pháp luật hoặc kỹ năng lái xe an toàn, trong khi điều kiện giao thông hiện nay có nhiều thay đổi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn liên quan đến xe máy vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Từ thực tế này, Cục Cảnh sát giao thông phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe môtô, xe gắn máy an toàn trên toàn quốc.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đối tượng trọng tâm của chiến dịch là người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm, người trong độ tuổi 30-50, người vi phạm giao thông nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; thanh, thiếu niên lứa tuổi học sinh (từ 16 đến dưới 18 tuổi) và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 10/8 đến 31/12/2026. Trong đó, giai đoạn đầu tập trung rà soát dữ liệu, xây dựng kế hoạch và tập huấn lực lượng nòng cốt. Từ ngày 1/9, các hoạt động tuyên truyền và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn sẽ được tổ chức đồng loạt tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mục tiêu của chiến dịch không chỉ trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho người điều khiển xe máy mà còn từng bước thay đổi thói quen tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn và phòng ngừa tai nạn ngay từ gốc.

Theo kế hoạch, các địa phương sẽ rà soát dữ liệu tai nạn giao thông, dữ liệu giấy phép lái xe, đăng ký xe và xử lý vi phạm để xác định các địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức các lớp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phù hợp với từng nhóm người tham gia.

Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ năng cơ bản về quy tắc tham gia giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn. Trong đó có kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm (đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù…), kỹ năng lái xe trong điều kiện bất lợi (mưa, đường trơn, đèo dốc, cong cua, khuất tầm nhìn…), kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em...

Người dân sẽ được học thông qua video tình huống thực tế, hình ảnh từ camera giám sát giao thông và trực tiếp thực hành trên sa hình hoặc trên các tuyến đường đủ điều kiện dưới sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Học viên cũng được thực hành các kỹ năng lái xe máy trên sa hình hoặc trên các tuyến đường, đoạn đường giao thông với sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng công an, hướng dẫn viên lái xe an toàn của các đơn vị đồng hành và các cơ sở đã được tập huấn.

Cùng với đó, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương tiếp tục tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, vượt sai quy định hay không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Trước đó, từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8/2026, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức thí điểm chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe môtô, xe gắn máy an toàn. Qua đó, đã đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho 11.613 người dân và 496 cán bộ cơ sở, đồng thời tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân cư, sinh hoạt chi bộ và đoàn thể.

Theo đánh giá bước đầu, số vụ tai nạn giao thông liên quan xe môtô, xe gắn máy tại Thái Nguyên giảm 64%, số người chết giảm 50% và số người bị thương giảm 73,27% so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt tại những địa bàn triển khai quyết liệt./.

7 tháng năm 2026: Tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí 7 tháng năm 2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 8.940 vụ tai nạn giao thông, so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 18%; số người chết giảm 10,4%; số người bị thương giảm 27,9%.